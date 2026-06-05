Компании, которые не повышали зарплаты в 2026 году, получат "письма счастья" от инспекции

В 2026 году украинский бизнес столкнулся с новым сигналом от контролирующих органов. Работодатели, которые в течение года не меняли уровень зарплат или численность персонала, начали получать официальные письма от инспекций по вопросам труда.

Почему к работодателям, которые в 2026-м не повышали зарплаты, возникли вопросы?

Основанием для таких обращений является информация, полученная от Главного управления Пенсионного фонда Украины, пишет OBOZ.

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Формально это еще не проверка, но эксперты советуют не игнорировать такие обращения, ведь они могут стать первым шагом к детальному аудиту компании. Известно, что мониторинг цифровой отчетности зафиксировал, что у определенных компаний вообще не менялись два ключевых показателя:

количество застрахованных работников в штате;

общая сумма начисленной заработной платы.

Для контролирующих органов это маркер возможных нарушений. Особое внимание чиновники уделяют вопросам индексации заработной платы. Несмотря на особенности расчета индекса потребительских цен в 2026 году, обязанность работодателей компенсировать работникам влияние инфляции остается в силе.

Именно поэтому длительное сохранение зарплат на одном уровне без экономического обоснования может вызвать подозрения.

Грозят ли штрафы бизнесу?

Стабильная "минималка" без индексации – это прямое нарушение государственных гарантий, однако само письмо не является штрафом или официальным предписанием. Сейчас это просто элемент мониторинга, но юристы советуют действовать на опережение:

провести внутренний кадровый аудит;

проверить правильность оформления трудовых договоров, приказов и табелей;

убедиться, что индексация зарплат начисляется корректно;

подготовить экономическое обоснование, если оклады длительное время не менялись;

оценить риски использования гражданско-правовых договоров вместо трудовых отношений;

предоставить ответ на полученное письмо в определенном формате.

Что известно об индексации зарплат?

Индекс потребительских цен нарастающим итогом в апреле вырос до 104,2%. Это означает, что в июне работники могут получить зарплаты с перерасчетом. О том, когда проводят перерасчет выплат, говорится в законе "О государственном бюджете Украины на 2026 год".

По статье 41 закона о госбюджете вычисление индекса потребительских цен (ИПЦ) по индексации денежных доходов началось "с нуля", от января 2026 года.

Начисляется индексация, когда индекс потребительских цен нарастающим итогом превысит 103%. Поэтому, зарплаты за июнь 2026 года надо индексировать.

Обратите внимание! Избежать индексации можно, если в течение мая повысить оклады на любую сумму. В то же время оклады можно увеличить с 1 июня. В таком случае надо учесть, что сумма повышения должна перекрыть возможную индексацию.

Что нужно знать о зарплатах в Украине?