Кто платит налоги: работодатель или работник
- В Украине работник формально платит НДФЛ (18%) и военный сбор (1,5%) со своей зарплаты, но фактически это делает бухгалтерия работодателя.
- Работодатель покрывает ЕСВ (22%) из своих средств, а ответственность за начисление и уплату налогов полностью лежит на нем.
Налоги с зарплаты – это то, с чем сталкивается каждый наемный работник, даже не задумываясь. Но кто на самом деле их платит – работник со своей зарплаты или работодатель "за него", стоит знать.
Что такое налоги с зарплаты
Как это работает в Украине, какие налоги уплачиваются и кто за это отвечает, рассказывает 24 Канал.
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В Украине с официальной заработной платы уплачиваются три основных платежа:
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18%
- Военный сбор – 1,5%
- Единый социальный взнос (ЕСВ) – 22% (уплачивается начислено на зарплату)
Заметьте. Эти налоги формируют основные доходы в бюджет и социальных фондов, из которых финансируются медицина, армия, пенсии и прочее.
Так кто же платит – работник или работодатель
Формально – оба, и распределение обязанностей четко закреплено в законодательстве.
- Налоги, которые вычитают из зарплаты работника: 18% НДФЛ и 1,5% военный сбор – эти суммы удерживаются непосредственно из зарплаты работника. Но на практике сам работник их не платит – этим занимается бухгалтерия работодателя. Просто работник получает "на руки" уже чистую сумму после всех отчислений.
Например: если вы договорились о зарплате 20 000 гривен "на руки", это означает, что реальная сумма, которую работодатель потратит на вас, будет значительно больше.
- Налоги, которые платит работодатель: 22% ЕСВ – уплачивается дополнительно к зарплате работника, и работодатель покрывает его из своих средств. Это – взнос в пенсионный фонд, больничные, декретные и тому подобное.
Как это выглядит на примере
Представим, что работник имеет официальную зарплату 20 000 гривен (начислено).
- НДФЛ (18%) = 3 600 гривен
- Военный сбор (1,5%) = 300 гривен
"На руки" работник получит: 16 100 гривен
Дополнительно работодатель платит ЕСВ (22%) от 20 000 гривен = 4 400 гривен
Фактические расходы работодателя – 24 400 гривен , из которых работник получает только 16 100 гривен.
Кто отвечает за уплату
Ответственность за правильность начисления и уплаты налогов полностью лежит на работодателе. Именно он должен подавать отчетность в налоговую, вовремя платить взносы и вести учет. Если компания уклоняется от уплаты, ответственность несет именно она – не работник.
А что с ФОПами
Физические лица-предприниматели (ФЛП) платят налоги самостоятельно. Это предусматривает уплату единого налога (5% или 3% + НДС), ЕСВ – ежемесячно фиксированную сумму. Также они самостоятельно подают декларации.
Если вы – ФЛП и работаете с заказчиком, то именно вы отвечаете за свою налоговую отчетность, даже если вам перечисляют "зарплату" ежемесячно.