Россия получает европейскую технику в обход санкций
Источник:Reuters
Логистическая компания Tapp Rus помогает россиянам обходить действующие ограничения. Таким образом, на территорию России попадают подсанкционные товары.
Как эти товары поступают в Россию
Логистическая фирма Heinrich Tapp Rus (HT Rus) предлагает российским компаниям услуги параллельного импорта. То есть, они осуществляют перевозки через третьи страны.
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При этом, HT Rus открыто сообщает об этом на своем сайте. Сейчас клиентами этой компании являются такие российские предприятия:
- Российский автобренд Aurus.
- Тюменский аккумуляторный завод.
- АО "Протон".
- КамАЗ.
Все эти компании сейчас находятся под санкциями ЕС или США.Обратите внимание! За 2023 год HT Rus получила прибыль в размере 17,5 миллионов долларов.
Компания Heinrich Tapp Rus (HT Rus) связана с Германией. Ее основателями считаются сотрудники московского офиса немецкой компании Hellmann Worldwide Logistics. После начала полномасштабной войны в Украине эта компания покинула Россию.Интересно, что крупнейшим акционером HT Rus является немецкий бизнесмен Александр Ределер. Однако, как он утверждает, ему неизвестно о подробностях деятельности этой компании.