Какие ФЛП могут не платить единый налог
В Государственной налоговой службе объяснили, что для физлиц – предприниматели I и II групп существует льготная норма, которая позволяет не платить единый налог.
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Однако это касается тех ФЛП, чей налоговый адрес зарегистрирован на территориях боевых действий или на временно оккупированных территориях.
- Такие лица имеют право не платить единый налог за период с первого числа месяца, в котором начались боевые действия на соответствующей территории, возникла возможность боевых действий или началась временная оккупация такой территории, до последнего числа месяца, в котором были завершены такие активные боевые действия, прекращена возможность боевых действий или завершена временная оккупация.
Кто может не платить ЕСВ
Минимальный платеж по единому страховому взносу (ЕСВ) составляет 22% от минимальной заработной платы, которая составляет 8 000 гривен.
Обратите внимание! Не платят ЕСВ предприниматели-пенсионеры и предприниматели с инвалидностью.
- Лица, осуществляющих независимую профдеятельность, и ФЛП, которые имеют основное место работы, освобождены от уплаты ЕСВ за себя, если работодатель уплатил за месяцы отчетного периода хотя бы минимальный страховой взнос за них,
- Это касается и лиц, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность и находятся на учете как ФЛП, причем зарабатывают одним видом деятельности одновременно и как ФЛП, и как лицо, которая осуществляет независимую профдеятельность.
- Кроме того, уплата ЕСВ для ФЛП остается добровольной до конца военного положения. Но в таком случае им не начисляют страховой стаж.