Какие ФЛП могут не платить единый налог

В Государственной налоговой службе объяснили, что для физлиц – предприниматели I и II групп существует льготная норма, которая позволяет не платить единый налог.

Читайте также Налоги с украинских зарплат: от НДФЛ до ЕН

Однако это касается тех ФЛП, чей налоговый адрес зарегистрирован на территориях боевых действий или на временно оккупированных территориях.

Такие лица имеют право не платить единый налог за период с первого числа месяца, в котором начались боевые действия на соответствующей территории, возникла возможность боевых действий или началась временная оккупация такой территории, до последнего числа месяца, в котором были завершены такие активные боевые действия, прекращена возможность боевых действий или завершена временная оккупация.

Кто может не платить ЕСВ

Минимальный платеж по единому страховому взносу (ЕСВ) составляет 22% от минимальной заработной платы, которая составляет 8 000 гривен.

Обратите внимание! Не платят ЕСВ предприниматели-пенсионеры и предприниматели с инвалидностью.