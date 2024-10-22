Які ФОПи можуть не платити єдиний податок
В Державній податковій службі пояснили, що для фізосіб – підприємці І та ІІ груп існує пільгова норма, яка дозволяє не сплачувати єдиний податок.
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Однак це стосується тих ФОПів, чия податкова адреса зареєстрована на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.
- Такі особи мають право не сплачувати єдиний податок за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, виникла можливість бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території, до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії, припинено можливість бойових дій або завершено тимчасову окупацію.
Хто може не платити ЄСВ
Мінімальний платіж по єдиному страховому внеску (ЄСВ) становить 22% від мінімальної заробітної плати, яка становить 8 000 гривень.
Зверніть увагу! Не сплачують ЄСВ підприємці-пенсіонери та підприємці з інвалідністю.
- Особи, які провадять незалежну профдіяльність, та ФОПів, які мають основне місце роботи, звільнено від сплати ЄСВ за себе, якщо роботодавець сплатив за місяці звітного періоду хоча б мінімальний страховий внесок за них,
- Це стосується й осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і знаходяться на обліку як ФОПи, причому заробляють одним видом діяльності одночасно і як ФОП, і як особа, яка провадить незалежну профдіяльність.
- Крім того, сплата ЄСВ для ФОПів лишається добровільною до кінця воєнного стану. Але у такому випадку їм не нараховують страховий стаж.