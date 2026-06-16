Элитные автомобили покупают за 1 гривну: какие схемы с участием индивидуальных предпринимателей процветают на авторынке
На украинском авторынке по-прежнему действуют схемы, позволяющие существенно занижать налоги при продаже автомобилей. Из-за теневых механизмов государство ежегодно недополучает миллиарды гривен.
Какие существуют популярные схемы продажи автомобилей за бесценок с участием коммерческих структур?
Отдельные дорогие автомобили могут официально оформляться даже по символической цене, рассказал нардеп Ярослав Железняк.
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1. Схема 1 – ФЛП на едином налоге
По его словам, часть продавцов автомобилей продолжает работать как физические лица-предприниматели на упрощенной системе налогообложения, хотя масштабы их деятельности давно выходят за установленные законом лимиты.
Автомобиль – это подакцизный товар. Именно поэтому вы платите акцизный налог при ввозе автомобиля. А продавать его на едином налоге вообще запрещено,
– говорит нардеп.
Так, всего несколько десятков таких предпринимателей за относительно короткий период реализовали автомобилей на сумму более 1,8 миллиарда гривен. При этом объемы продаж отдельных ФЛП в разы превышают допустимые лимиты для упрощенной системы.
2. Схема 2 – НДС-кредит и компании-призраки
Еще одна схема – продажа в кредит. В таких случаях автомобили могут реализовываться за наличные, а налоговый кредит используют для уменьшения налоговой нагрузки других компаний.
Когда компания перевозит авто, у нее возникает так называемый налоговый кредит по НДС. Это возможность дальше продать и уменьшить свой налог. Обычно компании используют это для себя, но некоторые продают это другим предприятиям,
– рассказал Железняк.
Также на рынке работают компании, которые официально демонстрируют минимальную деятельность, но фактически занимаются крупными объемами импорта и продажи автомобилей.
Среди характерных признаков таких структур:
- в отчетности может числиться только один сотрудник;
- декларируются незначительные доходы;
- фактические объемы продаж значительно превышают официальные показатели;
- деятельность ведется по всей территории Украины.
Что нужно знать о продаже и покупке автомобилей в Украине?
- Покупка подержанного автомобиля в Украине требует изучения марки, проверки истории, осмотра кузова и двигателя, чтобы избежать юридических и технических проблем. При покупке автомобиля обязательно оформление договора купли-продажи для перерегистрации, особенно при второй продаже легковых автомобилей за год, чтобы избежать ответственности предыдущего владельца.
- Украинцы могут оформить договоры купли-продажи транспортных средств через портал "Дія", но документ хранится там недолго. Для хранения договора рекомендуется скачать его в формате PDF.
- При продаже легкового автомобиля или мотоцикла в Украине взимается процент от стоимости транспортного средства и военный сбор, их сумма зависит от количества продаж в этом году. Грузовики, прицепы и автобусы облагаются налогом по ставке 5% + военный сбор; для защитников военный сбор составляет 1,5%.