Элитные автомобили покупают за 1 гривну: какие схемы с участием индивидуальных предпринимателей процветают на авторынке

На украинском авторынке по-прежнему действуют схемы, позволяющие существенно занижать налоги при продаже автомобилей. Из-за теневых механизмов государство ежегодно недополучает миллиарды гривен.

Какие существуют популярные схемы продажи автомобилей за бесценок с участием коммерческих структур?

Отдельные дорогие автомобили могут официально оформляться даже по символической цене, рассказал нардеп Ярослав Железняк.

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1. Схема 1 – ФЛП на едином налоге

По его словам, часть продавцов автомобилей продолжает работать как физические лица-предприниматели на упрощенной системе налогообложения, хотя масштабы их деятельности давно выходят за установленные законом лимиты.

Автомобиль – это подакцизный товар. Именно поэтому вы платите акцизный налог при ввозе автомобиля. А продавать его на едином налоге вообще запрещено,

– говорит нардеп.

Так, всего несколько десятков таких предпринимателей за относительно короткий период реализовали автомобилей на сумму более 1,8 миллиарда гривен. При этом объемы продаж отдельных ФЛП в разы превышают допустимые лимиты для упрощенной системы.

2. Схема 2 – НДС-кредит и компании-призраки

Еще одна схема – продажа в кредит. В таких случаях автомобили могут реализовываться за наличные, а налоговый кредит используют для уменьшения налоговой нагрузки других компаний.

Когда компания перевозит авто, у нее возникает так называемый налоговый кредит по НДС. Это возможность дальше продать и уменьшить свой налог. Обычно компании используют это для себя, но некоторые продают это другим предприятиям,

– рассказал Железняк.

Также на рынке работают компании, которые официально демонстрируют минимальную деятельность, но фактически занимаются крупными объемами импорта и продажи автомобилей.

Среди характерных признаков таких структур:

в отчетности может числиться только один сотрудник;

декларируются незначительные доходы;

фактические объемы продаж значительно превышают официальные показатели;

деятельность ведется по всей территории Украины.

Что нужно знать о продаже и покупке автомобилей в Украине?