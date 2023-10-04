Пойдет всем на пользу: банкир объяснил, что означает гибкий курс НБУ
Национальный банк Украины внедряет управляемую гибкость обменного курса. В сети паникуют из-за возможного существенного удорожания доллара, а как следствие – и удорожания цен. Однако поспешных выводов не следует делать.
Реакцию общества на изменения от НБУ можно понять. Впрочем, чтобы прояснить ситуацию на рынке, и как она повлияет на бизнес и людей, 24 Канал побеседовал с главой Ассоциации украинских банков Андреем Дубасом.
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До начала полномасштабного вторжения Украина почти десять лет жила в условиях, когда курс гривны к иностранной валюте определялся рынком. НБУ мог "срезать" пиковые, резкие шаги – когда валюта сильно укрепляется или девальвирует.
"Для экономики это очень полезно, ведь фактически Нацбанк создавал понимание сезонности курса. Украина – аграрная страна с хорошо развитой металлургией. К лету гривна всегда укреплялась, а затем до конца года плавно девальвировала", – рассказал Андрей Дубас.
Что происходит с курсом сегодня
Когда началась большая война, НБУ ввел много ограничений, в частности, по фиксации курса для того, чтобы не позволить спекулянтам расшатать ситуацию. В течение полутора лет на рынке наблюдается постоянная стабилизация.
Еще в начале года в Нацбанке заверили, что, когда будут видеть предпосылки, постепенно смягчают валютные ограничения.
Одно из таких смягчений – постепенный переход к управляемой гибкости. На что следует обратить внимание гражданам: вчера был первый показательный день. Когда только начались торги на Межбанке, были определенные волнения, а затем, когда спрос и предложение были удовлетворены – разница между покупкой и продажей доллара сузилась до приемлемых пределов.
– заметил Дубас.
У Нацбанка есть все возможности для урегулирования ситуации на валютном рынке. В частности, если будут видеть стремительный рост спроса или его снижение – на это будут реагировать и вносить свои интервенции для того, чтобы стабилизировать все.
По словам банкира, для экономики это решение очень полезно. К тому же это не навредит ни гражданам, ни бизнесу в целом.
Андрей Дубас об управляемой гибкости обменного курса: смотрите видео
Показатели отличные
Если бы курс доллара не зафиксировали в первые дни войны, большое количество населения могло предпринимать шаги, которые привели бы к роковым последствиям. С этим в дальнейшем было бы очень трудно справиться.
Для этого и. фактически есть регуляторы во всем мире. Они как раз не допускают пиковых ситуаций, которые потом сложно поправить.
В начале войны НБУ ввел ограничения, с которыми кому-то могло быть тяжело. Но в условиях полномасштабной агрессии, остановки металлургической отрасли, проблем с аграрным сектором, когда курс девальвировал всего на 25% – это очень хорошие результаты.
– заметил банкир.
По результатам первого дня торгов на Межбанке курс был зафиксирован практически в тех же пределах, которые были в Украине на протяжении прошедших полутора лет в условиях фиксированного курса.
Ситуация на валютном рынке: актуальные новости
- Предполагается, что на этой неделе курс доллара будет держаться в районе 37,7 – 38,5 гривны за доллар. В то же время, прогнозируют и умеренный рост стоимости доллара в конце недели.
- После введения управляемой гибкости курса люди начали сетовать, думая, что доллар может сразу возрасти до 50 гривен. Однако, по словам заместителя главы НБУ, для такого курса должна быть крайне отрицательная основа. Такой сценарий маловероятен, поэтому за это беспокоиться не стоит.
- К слову, на днях доллар существенно подорожал на рынке. Это стало возможным, в частности, благодаря государственным облигациям США. Тем более что их доход демонстрирует тенденцию к увеличению. Заметим, что сейчас этот показатель уже зафиксировал максимум за 16 лет.