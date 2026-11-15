Новые КВЭД в 2027 году: что придется сделать ФЛП и владельцам ООО

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Почему переход на новые КВЭД – это два отдельных этапа

Прежде всего следует разделить подготовку к переходу на новые "КВЭДы" и непосредственное изменение регистрационных данных. Это две разные процедуры, которые будут проходить не одновременно, пишет YANKIV.

Необходимо знать следующее:

Первый этап – аудит действующих кодов. Его можно провести уже сейчас: проверить каждый свой КВЭД по таблице соответствия и выяснить, изменится ли он после перехода на новую классификацию. Второй этап – регистрационные действия. Именно тогда потребуется подать заявления, чтобы новые коды появились в государственных реестрах и документах предприятия. Этот механизм заработает в 2027 году.

Приказом Госстата № 191 от 28 октября 2025 года утвержден переход на классификацию NACE 2.1-UA. Для этого 2026 год определен как переходный, а фактические регистрационные изменения запланированы на 2027-й.

Если проверить коды заранее, после запуска нового механизма останется лишь пройти необходимые процедуры.

Как проверить, нужно ли менять КВЭД

Прежде чем готовить документы, стоит выяснить, коснутся ли изменения именно вашего бизнеса. Для этого Госстат подготовил таблицу соответствий, в которой сопоставлены старые коды КВЭД-2010 с новыми NACE 2.1-UA.

В таблице нужно найти свой код и проверить отметку в колонке "тип изменений". Она показывает, как именно соотносятся старый и новый классификаторы:

"1 к 1" – одному старому коду соответствует один новый;

"1 к N" – один старый код разделили на несколько новых;

"N к 1" – несколько старых кодов объединены в один;

"N к M" – несколько старых кодов соответствуют нескольким новым, поэтому необходимо отдельно определить соответствующие виды деятельности.

В то же время есть нюанс: отметка "1 к 1" не всегда означает, что номер КВЭД останется неизменным. Например, оптовая торговля по коду 46.69 переходит без изменения содержания деятельности, но под новым номером 46.64.

Поэтому проверять нужно каждый код отдельно, а не только основной; в целом реальные изменения могут коснуться примерно 5–10 % предприятий.

Как ФЛП изменить КВЭД в 2027 году

Предпринимателям необходимо проверить наличие кодов деятельности сразу в двух документах:

выписке о государственной регистрации, которая есть у каждого ФЛП;

выписке из реестра плательщиков единого налога, которую получают предприниматели, работающие по упрощенной системе.

Эти документы обновляются отдельно. Сначала необходимо изменить информацию в Едином государственном реестре, а уже после этого – данные в налоговой.

Первый шаг: обновить выписку о государственной регистрации

Изменить КВЭД в выписке ФЛП можно двумя способами: обратиться в ЦПАУ или воспользоваться порталом "Дія".

Для онлайн-процедуры необходимо заполнить заявление об изменении сведений о видах деятельности, подписать его квалифицированной электронной подписью (КЭП) и отправить государственному регистратору.

Есть важное ограничение: услуга доступна через веб-версию "Дии" на компьютере. В мобильном приложении изменить КВЭД таким способом не получится.

Второй шаг: обновить данные плательщика единого налога

Если ФЛП работает по упрощенной системе, после внесения изменений в ЕГР процедура не заканчивается. Налоговая не обновляет данные в выписке автоматически, поэтому предпринимателю необходимо подать отдельные документы.

Последовательность действий такая:

Внести новые КВЭД в ЕГР через приложение "Дії" или государственного регистратора. Подать заявление о применении упрощенной системы налогообложения, указав изменения в разделе о видах деятельности. Отдельно отправить запрос на получение выписки из реестра плательщиков единого налога.

Каждый из этих шагов имеет отдельное назначение. Внесение новых кодов в ЕГР не означает, что налоговая автоматически обновит выписку. Так же подача заявления об изменении видов деятельности не заменяет запроса на получение нового документа.

Как изменить КВЭД для ООО

Для юридических лиц процедура сложнее, чем для ФЛП. Аналогичного онлайн-механизма через "Дію" для изменения кодов ООО пока нет. Подать документы можно офлайн:

через ЦПАУ;

через частного нотариуса.

Само обновление кодов не требует сложной подготовки. Согласно описанному алгоритму, созывать общее собрание участников только для этого регистрационного действия не требуется, а протокол учредителей не требуется. Для подачи понадобятся:

регистрационная форма об изменении сведений о юридическом лице;

документ об уплате административного сбора;

заявление, поданное директором или уполномоченным представителем.

После рассмотрения документов ООО получит обновленную выписку из ЕГР с новыми кодами.

Что нужно сделать бизнесу уже сейчас

Подготовку к переходу можно начать еще в 2026 году. Для этого не нужно ждать запуска регистрационных процедур. Сейчас следует:

Проверить по таблице соответствия каждый действующий КВЭД, в том числе дополнительные; Определить, какие новые коды соответствуют фактическим видам деятельности; Зафиксировать перечень кодов, которые нужно будет обновить; Проверить, действует ли КЭП и есть ли доступ к веб-версии "Дії" с компьютера; ООО – дополнительно пересмотреть устав и при необходимости подготовить изменения к нему.

В 2027 году, только что заработает механизм обновления, потребуется подать соответствующие заявления. Для ФЛП на упрощенной системе последовательность такая: сначала ЕГР, затем заявление о применении упрощенной системы, а после этого запрос на новую выписку. Для ООО – обращение в ЦПАУ или к нотариусу, а при необходимости еще и обновление устава.

Итак, главная задача на этот год – не менять коды раньше времени, а выяснить, какие именно изменения понадобятся вашему бизнесу.