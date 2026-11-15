Нові КВЕД у 2027 році: що доведеться зробити ФОП і власникам ТОВ

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Чому перехід на нові КВЕД – це два окремі етапи

Найперше варто розділити підготовку до переходу на нові КВЕДи та безпосередню зміну реєстраційних даних. Це дві різні процедури, які відбуватимуться не одночасно, пише YANKIV.

Потрібно знати наступне:

Перший етап – аудит чинних кодів. Його можна провести вже зараз: перевірити кожен свій КВЕД за таблицею відповідності та з'ясувати, чи зміниться він після переходу на нову класифікацію. Другий етап – реєстраційні дії. Саме тоді потрібно буде подати заяви, щоб нові коди з'явилися в державних реєстрах і документах підприємства. Цей механізм запрацює у 2027 році.

Наказом Держстату № 191 від 28 жовтня 2025 року затверджено перехід на класифікацію NACE 2.1-UA. Для цього визначили 2026 рік як перехідний, а фактичні реєстраційні зміни запланували на 2027-й.

Якщо перевірити коди заздалегідь, після запуску нового механізму залишиться лише пройти необхідні процедури.

Як перевірити, чи потрібно змінювати КВЕД

Перш ніж готувати документи, варто з'ясувати, чи торкнуться зміни саме вашого бізнесу. Для цього Держстат підготував таблицю відповідності, у якій зіставлено старі коди КВЕД-2010 із новими NACE 2.1-UA.

У таблиці потрібно знайти свій код і перевірити позначку в колонці "тип змін". Вона показує, як саме співвідносяться старий і новий класифікатори:

"1 до 1" – одному старому коду відповідає один новий;

"1 до N" – один старий код розділили на кілька нових;

"N до 1" – кілька старих кодів об'єднали в один;

"N до M" – кілька старих кодів відповідають кільком новим, тому потрібно окремо визначити відповідні види діяльності.

Водночас є нюанс: позначка "1 до 1" не завжди означає, що номер КВЕД залишиться незмінним. Наприклад, оптова торгівля за кодом 46.69 переходить без зміни змісту діяльності, але під новим номером 46.64.

Тому перевіряти потрібно кожен код окремо, а не лише основний, загалом реальні зміни можуть торкнутися приблизно 5 – 10% бізнесів.

Як ФОП змінити КВЕД у 2027 році

Для підприємців наявність кодів діяльності потрібно перевірити одразу у двох документах:

виписці про державну реєстрацію, яка є в кожного ФОП;

витягу з реєстру платників єдиного податку, який отримують підприємці на спрощеній системі.

Ці документи оновлюються окремо. Спочатку потрібно змінити інформацію в Єдиному державному реєстрі, а вже після цього – дані в податковій.

Перший крок: оновити виписку про державну реєстрацію

Змінити КВЕД у виписці ФОП можна двома способами: звернутися до ЦНАПу або скористатися порталом Дія.

Для онлайн-процедури потрібно заповнити заяву про зміну відомостей щодо видів діяльності, підписати її кваліфікованим електронним підписом (КЕП) і надіслати державному реєстратору.

Є важливе обмеження: послуга доступна через вебверсію "Дії" на комп'ютері. У мобільному застосунку змінити КВЕД таким способом не вийде.

Другий крок: оновити дані платника єдиного податку

Якщо ФОП працює на спрощеній системі, після внесення змін до ЄДР процедура не завершується. Податкова не оновлює дані у витягу автоматично, тому підприємцю потрібно подати окремі документи.

Послідовність така:

Внести нові КВЕД до ЄДР через Дію або державного реєстратора. Подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування, зазначивши зміни у розділі про види діяльності. Окремо надіслати запит на отримання витягу з реєстру платників єдиного податку.

Кожен із цих кроків має окреме призначення. Внесення нових кодів до ЄДР не означає, що податкова автоматично оновить витяг. Так само подання заяви про зміну видів діяльності не замінює запиту на отримання нового документа.

Як змінити КВЕД для ТОВ

Для юридичних осіб процедура складніша, ніж для ФОП. Аналогічного онлайн-механізму через Дію для зміни кодів ТОВ наразі немає. Подати документи можна офлайн:

через ЦНАП;

через приватного нотаріуса.

Саме оновлення кодів не вимагає складної підготовки. За описаним алгоритмом, скликати загальні збори учасників лише для цієї реєстраційної дії не потрібно, а протокол засновників не вимагається. Для подання знадобляться:

реєстраційна форма про зміну відомостей щодо юридичної особи;

документ про сплату адміністративного збору;

заява, подана директором або уповноваженим представником.

Після опрацювання документів ТОВ отримає оновлений витяг із ЄДР із новими кодами.

Що бізнесу зробити вже зараз

Підготовку до переходу можна почати ще у 2026 році. Для цього не потрібно чекати запуску реєстраційних процедур. Зараз варто:

Перевірити за таблицею відповідності кожен чинний КВЕД, зокрема додаткові; Визначити, які нові коди відповідають фактичним видам діяльності; Зафіксувати перелік кодів, які потрібно буде оновити; Перевірити, чи чинний КЕП і чи є доступ до вебверсії Дії з комп'ютера; ТОВ – додатково переглянути статут і за потреби підготувати зміни до нього.

У 2027 році, щойно запрацює механізм оновлення, потрібно буде подати відповідні заяви. Для ФОП на спрощеній системі послідовність така: спочатку ЄДР, потім заява про застосування спрощеної системи, а після цього запит на новий витяг. Для ТОВ – звернення до ЦНАПу або нотаріуса, а за необхідності ще й оновлення статуту.

Отже, головне завдання на цей рік – не змінювати коди завчасно, а з'ясувати, які саме зміни знадобляться вашому бізнесу.