Производитель Labubu расширяет свою сеть: игрушки пользуются бешеным спросом

После успеха с куклами Labubu китайский производитель игрушек Pop Mart решил расширить свою сеть поставок. Это нужно, чтобы удовлетворить потребности всех потребителей, ведь мировой спрос на Labubu до сих пор неуклонно растет.

Что известно о расширении производства Pop Mart?

Компания Pop Mart добавила производственные мощности в Мексике, Камбодже и Индонезии, расширяя свою сеть поставок, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Легендарный миллиардер Уоррен Баффетт вышел на пенсию: действенные советы от гуру бизнеса

Pop Mart, наиболее известная куклой Labubu, не имеет собственных фабрик, а сотрудничает с местными производственными партнерами. Компания заявила, что сеть, управляемая партнерами, увеличит мощности и улучшит глобальный доступ к новым продуктам.

Это стратегический шаг для расширения и укрепления нашей цепи поставок с целью повышения устойчивости, эффективности и обслуживания наших клиентов,

– говорится в заявлении Pop Mart.

Ранее производственные базы компании были расположены в Китае и Вьетнаме. Последнее расширение произошло после прорывного успеха Labubu в 2025 году, который повысил спрос на коллекционные игрушки Pop Mart в форме коробок из Китая и Японии в США и Юго-Восточной Азии.

Pop Mart активно продвигается на рынок США, стремясь в этом году открыть десятки магазинов в дополнение к уже существующим 60. Бренд стал редким успехом среди китайских потребителей за рубежом.

В августе компания заявила, что наращивает мощности, выпуская около 30 миллионов плюшевых игрушек ежемесячно, что более чем в десять раз превышает показатель 2024 года.

Что еще известно о Labubu?