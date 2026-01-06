Що відомо про розширення виробництва Pop Mart?
Компанія Pop Mart додала виробничі потужності в Мексиці, Камбоджі та Індонезії, розширюючи свою мережу поставок, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Pop Mart, найбільш відома лялькою Labubu, не має власних фабрик, а співпрацює з місцевими виробничими партнерами. Компанія заявила, що мережа, керована партнерами, збільшить потужності та покращить глобальний доступ до нових продуктів.
Це стратегічний крок для розширення та зміцнення нашого ланцюга поставок з метою підвищення стійкості, ефективності та обслуговування наших клієнтів,
– йдеться у заяві Pop Mart.
Раніше виробничі бази компанії були розташовані в Китаї та В'єтнамі. Останнє розширення відбулося після проривного успіху Labubu у 2025 році, який підвищив попит на колекційні іграшки Pop Mart у формі коробок з Китаю та Японії до США та Південно-Східної Азії.
Pop Mart активно просувається на ринок США, прагнучи цього року відкрити десятки магазинів на додаток до вже існуючих 60. Бренд став рідкісним успіхом серед китайських споживачів за кордоном.
У серпні компанія заявила, що нарощує потужності, випускаючи близько 30 мільйонів плюшевих іграшок щомісяця, що більш ніж у десять разів перевищує показник 2024 року.
Що ще відомо про Labubu?
У листопаді 2025 року шведське агентство з хімічних речовин виявило високий рівень забороненої речовини DEHP у іграшках Labubu. Митниця вилучила понад 5 300 піратських Labubu, популярних через високий попит, які містять токсичні речовини, заборонені в ЄС.
Pop Mart International Group Ltd. повідомив про зростання доходів на 250% у третьому кварталі 2025 року завдяки популярності іграшок Labubu. Попри рекордні показники продажів, експерти попередили про спад попиту на Labubu, що призвело до втрати близько 13 мільярдів доларів капіталізації у вересні.
Люксові бренди, такі як Louis Vuitton, Tiffany, і Loewe, почали використовувати персонажів іграшок для залучення молодої аудиторії та освіження іміджу. Такі співпраці, зокрема із популярним на сьогодні брендом Labubu, покликані освіжити імідж та залучити молоду аудиторію.