Що відомо про розширення виробництва Pop Mart?

Компанія Pop Mart додала виробничі потужності в Мексиці, Камбоджі та Індонезії, розширюючи свою мережу поставок, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Легендарний мільярдер Воррен Баффет вийшов на пенсію: дієві поради від гуру бізнесу

Pop Mart, найбільш відома лялькою Labubu, не має власних фабрик, а співпрацює з місцевими виробничими партнерами. Компанія заявила, що мережа, керована партнерами, збільшить потужності та покращить глобальний доступ до нових продуктів.

Це стратегічний крок для розширення та зміцнення нашого ланцюга поставок з метою підвищення стійкості, ефективності та обслуговування наших клієнтів,

– йдеться у заяві Pop Mart.

Раніше виробничі бази компанії були розташовані в Китаї та В'єтнамі. Останнє розширення відбулося після проривного успіху Labubu у 2025 році, який підвищив попит на колекційні іграшки Pop Mart у формі коробок з Китаю та Японії до США та Південно-Східної Азії.

Pop Mart активно просувається на ринок США, прагнучи цього року відкрити десятки магазинів на додаток до вже існуючих 60. Бренд став рідкісним успіхом серед китайських споживачів за кордоном.

У серпні компанія заявила, що нарощує потужності, випускаючи близько 30 мільйонів плюшевих іграшок щомісяця, що більш ніж у десять разів перевищує показник 2024 року.

Що ще відомо про Labubu?