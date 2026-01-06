Что известно о расширении производства Pop Mart?

Компания Pop Mart добавила производственные мощности в Мексике, Камбодже и Индонезии, расширяя свою сеть поставок, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Pop Mart, наиболее известная куклой Labubu, не имеет собственных фабрик, а сотрудничает с местными производственными партнерами. Компания заявила, что сеть, управляемая партнерами, увеличит мощности и улучшит глобальный доступ к новым продуктам.

Это стратегический шаг для расширения и укрепления нашей цепи поставок с целью повышения устойчивости, эффективности и обслуживания наших клиентов,

– говорится в заявлении Pop Mart.

Ранее производственные базы компании были расположены в Китае и Вьетнаме. Последнее расширение произошло после прорывного успеха Labubu в 2025 году, который повысил спрос на коллекционные игрушки Pop Mart в форме коробок из Китая и Японии в США и Юго-Восточной Азии.

Pop Mart активно продвигается на рынок США, стремясь в этом году открыть десятки магазинов в дополнение к уже существующим 60. Бренд стал редким успехом среди китайских потребителей за рубежом.

В августе компания заявила, что наращивает мощности, выпуская около 30 миллионов плюшевых игрушек ежемесячно, что более чем в десять раз превышает показатель 2024 года.

Что еще известно о Labubu?