"Несправедливо и неэффективно": техногиганты судятся с индийскими властями

Южнокорейские гиганты LG и Samsung подали иски против правительства Индии, требуя отменить новую экологическую политику, которая обязывает производителей электроники платить не менее 25 центов США за каждый килограмм устройств, подлежащих переработке.

Компании считают это неэффективным

По данным Reuters, компании заявляют, что такие правила существенно увеличат их расходы и не решат проблему низкого уровня переработки в стране, передает 24 Канал.

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В своих исках LG и Samsung отмечают, что регулирование ценообразования не является эффективным экологическим инструментом, а возложение ответственности на производителей за несовершенство системы переработки –несправедливо.

Новые правила могут втрое увеличить расходы

Индия – третий в мире по объему производитель электронных отходов после Китая и США. Впрочем, прошлом году там было официально переработано лишь 43% таких отходов.

Заметьте. Около 80% рынка контролируют неформальные сборщики лома. Власти считают, что новые финансовые требования помогут привлечь к рынку больше легальных переработчиков и способствовать инвестициям в отрасль.

К судебным процессам LG и Samsung уже присоединились компании Daikin, Havells, Voltas (Tata Group) и Blue Star. В то же время Johnson Controls-Hitachi, которая сначала тоже подавала иск, недавно отозвала его без объяснений.

LG в письме к правительству отметила, что введенные тарифы являются чрезмерными и требуют пересмотра. Samsung обращалась в офис премьер-министра Нарендры Моди, утверждая, что новые нормы могут увеличить расходы в 5–15 раз.

По оценкам Redseer, Индия значительно отстает в сфере переработки электроники – в США уровень переработки в пять раз выше, а в Китае – в 1,5 раза.