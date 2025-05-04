Оружие под проценты: как работает программа льготных кредитов для ОПК

Украинские производители оружия продолжают пользоваться государственной программой льготного кредитования, которая стартовала в ноябре 2024 года. На конец апреля оборонные компании уже привлекли 15 таких займов под 5% годовых.

Что предусматривает кредитование

Об этом сообщила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр, передает 24 Канал со ссылкой на издание Оборонка. Только за последнюю неделю банк ПУМБ предоставил три кредита на общую сумму 185 миллионов гривен.

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Кредитование предусматривает компенсацию процентной ставки со стороны Минстратегпрома. Финансирование доступно для предприятий, которые разрабатывают новое оружие, расширяют производство или инвестируют в технологическое развитие.

По условиям программы:

до 100 миллионов гривен можно получить на оборотный капитал (до 3 лет);

до 500 миллионов гривен – на инвестиции (до 5 лет).

Обратите внимание. Займы выдают только банки, которые имеют режимно-секретные объекты: Укрэксимбанк, Ощадбанк, МТБ БАНК и ПУМБ.

Ранее украинские производители обращались к правительству с инициативой расширить программу на восстановление предприятий, поврежденных российскими обстрелами.