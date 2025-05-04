Що передбачає кредитування

Про це повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр, передає 24 Канал з посиланням на видання Оборонка. Лише за останній тиждень банк ПУМБ надав три кредити на загальну суму 185 мільйонів гривень.

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Кредитування передбачає компенсацію відсоткової ставки з боку Мінстратегпрому. Фінансування доступне для підприємств, які розробляють нову зброю, розширюють виробництво або інвестують у технологічний розвиток.

За умовами програми:

до 100 мільйонів гривень можна отримати на оборотний капітал (до 3 років);

до 500 мільйонів гривень – на інвестиції (до 5 років).

Зауважте. Позики видають лише банки, які мають режимно-секретні об’єкти: Укрексімбанк, Ощадбанк, МТБ БАНК і ПУМБ.

Раніше українські виробники зверталися до уряду з ініціативою розширити програму на відновлення підприємств, пошкоджених російськими обстрілами.