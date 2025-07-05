Налоги и онлайн-шопинг: бизнес требует новых правил для международных посылок

Украинский бизнес призвал пересмотреть налоговые льготы для международных посылок стоимостью до 150 евро. По оценкам предпринимателей, сейчас система создает неравные условия конкуренции, а госбюджет ежегодно недополучает около 19 миллиардов гривен.

Что не так с посылками до 150 евро

Об этом говорили во время круглого стола, организованного Американской торговой палатой в Украине с участием Генпрокурора Руслана Кравченко, представителей правительства, парламента, правоохранителей, бизнеса и представителей ЕС, передает 24 Канал.

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Льготы на импорт. Посылки стоимостью до 150 евро не облагаются НДС, чем, по словам предпринимателей, массово злоупотребляют международные торговые площадки. Только в 2024 году таких отправлений было более 75 миллионов – в основном одежда, обувь и аксессуары.

Посылки стоимостью до 150 евро не облагаются НДС, чем, по словам предпринимателей, массово злоупотребляют международные торговые площадки. Только в 2024 году таких отправлений было более 75 миллионов – в основном одежда, обувь и аксессуары. "Дробление" бизнеса. Торговые сети массово регистрируют многочисленные ФЛП, чтобы минимизировать налоги.

Торговые сети массово регистрируют многочисленные ФЛП, чтобы минимизировать налоги. "Серые" зарплаты и нелегальная занятость, которые оставляют часть доходов бизнеса в тени.

Бизнес-ассоциации объяснили, что такая ситуация подрывает легальный рынок розничной торговли, e-commerce, табачной отрасли, HoReCa, бытовой техники и сферы интернет-услуг.

Что предлагают

Представители бизнеса призывают власть:

отменить или ограничить льготы для международных посылок;

бороться с уклонением от налогов через схемы с ФОПами;

принять меры против теневой занятости.

Справочно. Почти год назад, 18 июля 2024-го, в правительстве одобрили законопроект, которым предусматривает повышение отдельных налогов. В частности, они касаются введения НДС на импортные посылки в размере до 150 евро. Министерство финансов тогда отмечало, что цель налога – не только увеличить прямые поступления, но и устранить теневые схемы импорта товаров в посылках, которыми злоупотребляют интернет-магазины.