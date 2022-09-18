На первое место в США, как и в течение нескольких прошлых лет, попал Стэнфорд. В Европе лидирует IMD, а вот в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Шанхайский университет финансов и экономики.

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Рейтинг лучших бизнес-школ Европы и США

В этом году в список Bloomberg всего попало 117 бизнес-программ. Их оценивали с помощью данных, полученных от выпускников, студентов и рекрутов, а также за показателями трудоустройства и нетворкинга.

Как отмечают авторы рейтинга, пандемия COVID-19 оказала большое влияние на ряд школ из списка, и они были вынуждены приспосабливать собственные образовательные процессы к ситуации, переходя на гибридный или полностью удаленный режим обучения.

Лишь сейчас, через 2 года после начала пандемии, многие образовательные учреждения начали возвращаться к привычному режиму обучения. Рейтинги топ-10 бизнес-школ Европы и США – далее.

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