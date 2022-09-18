На перше місце у США, як і протягом кількох минулих років, потрапив Стенфорд. В Європі лідирує IMD, а ось в Азійсько-Тихоокеанському регіоні – Шанхайський університет фінансів та економіки.

Читайте також Як працюють мультивалютний сервіс GEO Pay та платформа WhiteBit

Рейтинг найкращих бізнес-шкіл Європи та США

Цьогоріч до списку Bloomberg загалом потрапило 117 бізнес-програм. Їх оцінювали за допомогою даних, отриманих від випускників, студентів та рекрутів, а також за показниками працевлаштування та нетворкінгу.

Як зазначають автори рейтингу, пандемія COVID-19 мала значний вплив на низку шкіл зі списку, й вони були змушені пристосовувати власні освітні процеси до ситуації, переходячи на гібридний або повністю віддалений режим навчання.

Лише зараз, через 2 роки після початку пандемії, багато освітніх закладів почали повертатися до звичного режиму навчання. Рейтинги топ-10 бізнес-шкіл Європи та США – далі.

GEO Pay допоможе вивести кошти із Binance-акаунту на власний баланс, а далі, використовуючи понад 6 платіжних систем, доступних у сервісі GEO Pay, – можливо вивести кошти на будь-яку карту українського банку. Додатково кешбек 1% на кожний вивід коштів з Binance на баланс GEO Pay!