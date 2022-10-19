Украинский i3 Engineering попал в финал конкурса лучших стартапов Европы

Львовский разработчик систем умных домов и автоматизации i3 Engineering вошел в шорт-лист конкурса The Europas Awards 2022. Он стал единственным украинским стартапом в категории PropTech, претендующим на победу.

Кроме i3 Engineering, в шорт-листы в других категориях конкурса попали еще два украинских проекта – BetterMe (HealthTech) и Headway (EdTech). Открытое голосование длилось с 28 сентября по 11 октября, а победителей во всех категориях объявят уже 1 ноября.

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Чем занимается i3 Engineering Львовский разработчик и производитель системы умных домов и устройств автоматизации зданий. В 2022 году компания вышла на международный рынок и сейчас представлена в Украине, Литве, Польше, Словакии, Нидерландах, Казахстане, Грузии и Египте. Соучредителем и исполнительным директором стартапа является украинский инженер и выпускник НУ "Львовская политехника" Павел Цюпка.

Детали конкурса

Награду The Europas Awards в 2009 году основал главный редактор TechCrunch Майк Бутчер. Цель конкурса – привлечь внимание к европейским стартапам, решающим неотложные проблемы современности. Среди популярных победителей прошлых лет – Spotify, Soundcloud, Transferwise и Babylon Health.

К слову, в этом году награды охватывают 20 категорий, включая AgTech/FoodTech, SpaceTech, GovTech, Cybersecurity, Climate Tech и другие. В трех из них за победу сразятся как раз три украинских стартапа – i3 Engineering, BetterMe и Headway.

Отметим, что i3 Engineering ранее также вошел в украинскую делегацию стартапов, которая 1 – 4 ноября будет представлять наше государство на мировой технологической конференции Web Summit 2022 в Лиссабоне.