Новая работа Майка Помпео
Как сообщил мобильный оператор, бывший госсекретарь США Майк Помпео вошел в наблюдательный совет. Его новая позиция – независимый исполнительный директор.
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Помпео – партнер Impact Investments – независимой стратегической и финансовой консалтинговой и инвестиционной компании. Она создана совсем недавно, ее цель – развить партнерские отношения с ведущими мировыми фирмами, являющимися лидерами в своих регионах. В частности, Impact работает с VEON, именно так Помпео вышел на должность в Киевстаре.
Именно благодаря частному предпринимательству и инвестициям, Украина обеспечит свое экономическое будущее и успех. Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в эти стражи похвалы усилия,
– сказал Помпео после своего назначения.
Кем работал Майк Помпео
С 2018 по 2021 год Помпео являлся государственным секретарем США. Год до этого занимал должность директора ЦРУ.
Имеет степень доктора права Гарвардской школы права, окончил Военную академию США в Вест-Пойнте. Работал в должности гендиректора Thayer Aerospace и представлял штат Канзас в Палате представителей США.