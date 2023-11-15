Новая работа Майка Помпео

Как сообщил мобильный оператор, бывший госсекретарь США Майк Помпео вошел в наблюдательный совет. Его новая позиция – независимый исполнительный директор.

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Помпео – партнер Impact Investments – независимой стратегической и финансовой консалтинговой и инвестиционной компании. Она создана совсем недавно, ее цель – развить партнерские отношения с ведущими мировыми фирмами, являющимися лидерами в своих регионах. В частности, Impact работает с VEON, именно так Помпео вышел на должность в Киевстаре.

Кстати! Международный холдинг VEON является владельцем Киевстара. Компания утверждает, что россиянин Михаил Фридман и его соратники не участвуют в его работе.

Именно благодаря частному предпринимательству и инвестициям, Украина обеспечит свое экономическое будущее и успех. Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в эти стражи похвалы усилия,

– сказал Помпео после своего назначения.

Кем работал Майк Помпео

С 2018 по 2021 год Помпео являлся государственным секретарем США. Год до этого занимал должность директора ЦРУ.

Имеет степень доктора права Гарвардской школы права, окончил Военную академию США в Вест-Пойнте. Работал в должности гендиректора Thayer Aerospace и представлял штат Канзас в Палате представителей США.

