Нова робота Майка Помпео

Як повідомив мобільний оператор, колишній держсекретар США Майк Помпео увійшов до наглядової ради. Його нова позиція – незалежний виконавчий директор.

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Помпео є партнером Impact Investments – незалежної стратегічної та фінансової консалтингової та інвестиційної компанії. Вона створена зовсім нещодавно, її мета – розвинути партнерські стосунки з провідними світовими фірмами, які є лідерами у своїх регіонах. Зокрема, Impact працює з VEON, саме так Помпео "вийшов" на посаду у Київстарі.

До речі! Міжнародний холдинг VEON є власником Київстару. Компанія стверджує, що росіянин Міхаіл Фрідман та його соратники не беруть участі в його роботі.

Саме завдяки приватному підприємництву й інвестиціям Україна забезпечить своє економічне майбутнє й успіх. Я з нетерпінням чекаю на можливість зробити свій внесок у ці варті похвали зусилля,

– сказав Помпео після свого призначення.

Ким працював Майк Помпео

З 2018 по 2021 рік Помпео був державним секретарем США. Рік до цього обіймав посаду директор ЦРУ.

Має ступінь доктора права Гарвардської школи права, закінчив Військову академію США у Вест-Пойнт. Працював на посаді гендиректора Thayer Aerospace та представляв штат Канзас у Палаті представників США.

