Еще один McDonald's открыли на Киевщине: где искать заведение
- На Киевщине открылся 12-й ресторан McDonald's в Гатненской громаде, поддерживая местных производителей.
- Новое заведение обеспечивает рабочие места для 892 человек и приносит значительные налоговые поступления в бюджет области.
На Киевщине открылся 12-й ресторан McDonald's, что поможет поддержать местных производителей и добавит средств в госбюджет Украины. Также сеть планирует дальнейшее расширение в области уже в следующем году.
Что известно об открытии нового McDonald's?
Новое заведение заработало в Гатненской общине, пишет 24 Канал со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника.
Известно, что часть продуктов в меню по всей стране – с Киевщины:
- Салаты поставляются из Макаровской общины;
- Молочные продукты – с Белоцерковщины;
- Курятина – из Мироновской общины;
- Напитки производятся в Великодимерской общине.
Стаканчики для напитков изготавливают предприятия Броварской, Калиновской и Фастовской громад. Это демонстрирует поддержку местного производителя и рабочих мест в громадах.
Новый McDonald's на Киевщине / фото из телеграмм-канала Николая Калашника
Как пополнится госбюджет благодаря McDonald's?
Новый ресторан – это реальный экономический результат для Киевщины. Сейчас в области работает 12 ресторанов сети, которые обеспечивают работой 892 человека.
За полный 2024 год компания уплатила налогов 43,6 миллиона, которые поступили именно в бюджеты Киевской области. За 2025 год эта сумма для Киевщины превысила 53 миллиона гривен.
Важно и то, что сеть планирует дальнейшее расширение в области уже в следующем году и заинтересована в углублении сотрудничества с местными предприятиями – как в поставках продукции, так и в сервисах, логистике и переработке. Для Киевщины это означает новые рабочие места, дополнительные налоги и развитие локального бизнеса,
– рассказал Калашник.
Новый McDonald's на Киевщине / фото из телеграмм-канала Николая Калашника
Интересно! McDonald's был основан в 1940 году братьями Диком и Маком Макдоналдами в Калифорнии. Главные принципы компании: нацеленность на долгосрочный результат, соблюдение стандартов чистоты, оптимизация процессов и упрощение сложных задач.
Новости McDonald's в Украине
McDonald's запустил сервис "Мобильный заказ" через мобильное приложение в 8 областях Украины. Клиенты могут выбрать ресторан, оформить и оплатить заказ онлайн, выбрав способ получения.
Летом 2025 года McDonald's в Украине начал трудоустраивать подростков с 16 лет, предлагая гибкий график работы и ограничения на продолжительность рабочей недели.
Обновленный сервис "Дашборд" от monobank, который отслеживает не только количество транзакций, но и объемы оборота в различных категориях бизнеса. По количеству операций в категории "Рестораны и кафе" на первом месте оказался McDonald's. McDonald's преобладает по количеству чеков, подтверждая популярность стационарных заведений.
Украинцы продают фигурки из McDonald's, которые идут в подарок с меню "Друзья", дороже, чем их начальная стоимость. На OLX цены на эти фигурки варьируются от 300 до 1000 гривен в зависимости от количества и наличия дополнительных аксессуаров.