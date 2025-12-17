Що відомо про відкриття нового McDonald's?

Новий заклад запрацював у Гатненській громаді, пише 24 Канал з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

Дивіться також Відомі компанії підтримують запровадження "податку на OLX": що вони пропонують

Відомо, що частина продуктів у меню по всій країні – з Київщини:

Салати постачаються з Макарівської громади;

Молочні продукти – з Білоцерківщини;

Курятина – з Миронівської громади;

Напої виробляються у Великодимерській громаді.

Стаканчики для напоїв виготовляють підприємства Броварської, Калинівської та Фастівської громад. Це демонструє підтримку місцевого виробника й робочих місць у громадах.

Новий McDonald's на Київщині / фото з телеграм-каналу Миколи Калашника

Новий McDonald's на Київщині / фото з телеграм-каналу Миколи Калашника

Як поповниться держбюджет завдяки McDonald's?

Новий ресторан – це реальний економічний результат для Київщини. Нині в області працює 12 ресторанів мережі, які забезпечують роботою 892 людей.

За повний 2024 рік компанія сплатила податків 43,6 мільйони, які надійшли саме до бюджетів Київської області. За 2025 рік ця сума для Київщини перевищила 53 мільйони гривень.

Важливо й те, що мережа планує подальше розширення в області вже наступного року та зацікавлена в поглибленні співпраці з місцевими підприємствами – як у постачанні продукції, так і в сервісах, логістиці та переробці. Для Київщини це означає нові робочі місця, додаткові податки й розвиток локального бізнесу,

– розповів Калашник.

Новий McDonald's на Київщині / фото з телеграм-каналу Миколи Калашника

Новий McDonald's на Київщині / фото з телеграм-каналу Миколи Калашника

Цікаво! McDonald's було засновано в 1940 році братами Діком і Маком Макдоналдами в Каліфорнії. Головні принципи компанії: націленість на довгостроковий результат, дотримання стандартів чистоти, оптимізація процесів та спрощення складних завдань.

Новини McDonald's в Україні