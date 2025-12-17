Что известно об открытии нового McDonald's?

Новое заведение заработало в Гатненской общине, пишет 24 Канал со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника.

Известно, что часть продуктов в меню по всей стране – с Киевщины:

Салаты поставляются из Макаровской общины;

Молочные продукты – с Белоцерковщины;

Курятина – из Мироновской общины;

Напитки производятся в Великодимерской общине.

Стаканчики для напитков изготавливают предприятия Броварской, Калиновской и Фастовской громад. Это демонстрирует поддержку местного производителя и рабочих мест в громадах.

Новый McDonald's на Киевщине / фото из телеграмм-канала Николая Калашника

Как пополнится госбюджет благодаря McDonald's?

Новый ресторан – это реальный экономический результат для Киевщины. Сейчас в области работает 12 ресторанов сети, которые обеспечивают работой 892 человека.

За полный 2024 год компания уплатила налогов 43,6 миллиона, которые поступили именно в бюджеты Киевской области. За 2025 год эта сумма для Киевщины превысила 53 миллиона гривен.

Важно и то, что сеть планирует дальнейшее расширение в области уже в следующем году и заинтересована в углублении сотрудничества с местными предприятиями – как в поставках продукции, так и в сервисах, логистике и переработке. Для Киевщины это означает новые рабочие места, дополнительные налоги и развитие локального бизнеса,

– рассказал Калашник.

Новый McDonald's на Киевщине / фото из телеграмм-канала Николая Калашника

Интересно! McDonald's был основан в 1940 году братьями Диком и Маком Макдоналдами в Калифорнии. Главные принципы компании: нацеленность на долгосрочный результат, соблюдение стандартов чистоты, оптимизация процессов и упрощение сложных задач.

