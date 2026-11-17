Сеть "Маркетопт" заявила о новых обысках со стороны Бюро экономической безопасности и давлении на бизнес, хотя, по словам компании, она уже перешла на единый фискальный чек в магазинах и перечислила в бюджет десятки миллионов гривен. В БЭБ ответили, что предприятие до сих пор продолжает практику "дробление бизнеса".

Почему "Маркетопт" заявил о новых обысках и давлении на бизнес

Генеральный директор "Маркетопта" Марина Марченко сообщила, что во время обысков работа шести магазинов сети в течение длительного времени была фактически заблокирована, поэтому покупатели не могли приобрести товары.

В компании подчеркивают, что выполняют ранее согласованную с БЭБ дорожную карту. В частности, сеть уже перечислила в государственный бюджет десятки миллионов гривен, однако на следующий день после перечисления средств правоохранители усилили меры в отношении бизнеса.

Десятки миллионов гривен – в бюджет. Около 150 магазинов – на одном чеке. И снова обыски БЭБ. Мы выполняли и продолжаем выполнять согласованную дорожную карту. Но после уплаты средств в бюджет давление на бизнес не прекратилось. Во время последних обысков работа шести магазинов была фактически заблокирована,

– отметила она.

По словам представительницы компании, во время обысков правоохранители также интересовались пищевой продукцией, ее остатками и соблюдением процедур в сфере пищевой безопасности. К следственным мероприятиям, как утверждает Марченко, привлекали представителей Госпродпотребслужбы:

В "Маркетопте" предполагают, что ситуация может быть связана с другими внешними интересами, в частности с недобросовестной конкуренцией.

Компания заявила о намерении обжаловать действия правоохранителей и обращаться за юридической помощью в Офис генерального прокурора, суды и Раду бизнес-омбудсмена.

Что ответили в БЭБ на обвинения "Маркетопта"

После заявления в сети в Бюро экономической безопасности сообщили, что по состоянию на ноябрь 2026 года компания продолжает практику "дробление бизнеса".

В БЭБ отметили, что в рамках уголовного производства представители сети признали нарушения и выразили готовность возместить нанесенный государству ущерб.

В мае 2026 года "Маркетопт" публично сообщил о внедрении комплекса мер, которые должны были привести бизнес-процессы в соответствие с требованиями законодательства. В течение июля – сентября компания частично возместила убытки – в общей сложности на 60 миллионов гривен.

БЭБ положительно оценивает шаги бизнеса, направленные на возмещение убытков государству и переход к прозрачной модели работы. Однако такие действия сами по себе не отменяют предусмотренных законом процедур и не являются безусловным основанием для прекращения досудебного расследования. А проведение следственных действий в рамках уголовного производства нельзя автоматически отождествлять с давлением на бизнес,

– говорится в сообщении бюро.

В БЭБ также заявили, что цель работы ведомства – не препятствовать законной предпринимательской деятельности, а противодействовать экономическим правонарушениям, защищать государственные финансы и обеспечивать равные конкурентные условия для добросовестного бизнеса.

К слову, ранее " Сеть "Маркетопт" заявила о намерении отказаться от практики "Дробление бизнеса" " до 2027 года. Для этого предприятие должно было изменить организацию работы магазинов и перейти к единой прозрачной модели ведения деятельности.

Нынешний спор между компанией и БЭБ касается того, достаточно ли уже предпринятых шагов для устранения нарушений.