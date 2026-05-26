После новых ракетных ударов: разрушенный БЦ "Лукьяновский" в Киеве частично снесут
БЦ "Лукьяновский", который неоднократно подвергался повреждениям из-за российских атак, могут частично демонтировать. Владелец объекта также сообщил, что готовит заявление в Реестр убытков, причиненных агрессией России.
Какие повреждения имеет БЦ "Лукьяновский"?
Больше всего во время массированной атаки пострадала одна из частей здания, пишет "Интерфакс-Украина".
Мы сейчас рассматриваем вариант частичного демонтажа конструкций в крайней левой части здания, где на нескольких этажах значительные повреждения. После частичного демонтажа мы восстановим колонны и сделаем усиление,
– сообщил владелец LUWR Назар Бенч.
Для оценки состояния сооружения компания привлекает сертифицированного эксперта, который уже работал с бизнес-центром после предыдущих российских ударов.
По словам владельца, специалист хорошо знает специфику объекта, поскольку это уже не первый "прилет" по зданию. Работы начнутся после изъятия обломков ракет и завершения первичного обследования.
Для демонтажа нам нужна будет спецтехника, поскольку там достаточно серьезное повреждение фасада и (части конструкций – ИФ-У) нужно срезать специальными строительными ножницами. Мы сейчас над этим работаем,
– сообщил он.
Будет ли возмещение?
К слову, прошлом году компания уже подала иск против России из-за повреждения здания и потерянной прибыли. По сумме Бенч отметил, что она растет, но финальную цифру озвучивать рано.
Владельцы бизнес-центра не ожидают финансовой помощи от государства или города. Вместо этого они надеются добиться исполнения судебных решений в странах англосаксонской правовой системы, в частности в США и Великобритании.
Мы рассчитываем, что они будут формировать новую практику на основании того, что это долговременная агрессия, и это обстоятельства, которые должны исключать иммунитет России как государства, которым она на сегодняшний день наделена. Второй механизм – конвенционный, когда будет формироваться международное соглашение, на основании которого Россия должна будет заплатить и возместить те убытки, которых она нанесла Украине – как государственному имуществу, так и имуществу физических и юридических лиц. Мы рассчитываем также подаваться туда, уже имея на руках решение суда,
– рассказал Бенч.
Что известно о массированной атаке на Киев?
Ночью 24 мая Россия массированно атаковала Украину, используя дроны и ракеты различных типов. По состоянию на утро 25 мая в Шевченковском и Подольском районах столицы до сих пор устраняют последствия атаки в ночь на 24 мая. На местах работает около 100 спасателей ГСЧС. Об этом сообщает президент Владимир Зеленский.
По состоянию на сейчас известно о 87 раненых в столице, среди них трое детей. В больницах госпитализирован 21 человек, остальные получают помощь амбулаторно. Благодарен медикам, которые лечат и поддерживают наших людей. Спасибо всем, кто работает над восстановительными работами, всем службам,
– добавил президент.
Всего во время массированной атаки на Украину в ночь на 24 мая оккупанты выпустили 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 БПЛА различных типов. В то же время силы ПВО сбили 604 цели, в частности 55 ракет и 549 беспилотников.
Основной удар пришелся на Киев. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил в комментарии 24 Канала, что среди БпЛА, которыми Россия атаковала Киев, почти все были ударными.
В этой атаке практически не было дронов-обманок. Россияне понимают, что с обманками – это бессмысленное дело,
– заявил Свитан.
Также россияне использовали ракеты "Искандер", "Калибр", Х-101.
В общем целью врага было проломить коэффициент насыщения киевской ПВО. По его мнению, это удалось, учитывая то количество средств поражения, которое запустила Россия.
Какой бизнес пострадал из-за массированного удара по Киеву?
Основной целью комбинированной российской атаки в ночь на воскресенье, 24 мая, стал Киев. В списке многочисленных разрушений оказался склад украинского бренда спортивной одежды и белья Rikky Hype. Прямое попадание вражеской ракеты уничтожило 2 этажа складского помещения – тысячу квадратных метров всей продукции бренда. К счастью, ни один сотрудник компании не пострадал.
На Подоле россияне уничтожили Национальный музей Чернобыль, а рядом пострадало кафе Hogo , которое открыли только накануне. Официальное открытие заведения состоялось в субботу, 23 мая. Уже на следующую ночь помещение изуродовал российский обстрел. Правда, это не помешало кафе продолжить работать.
Тогда также был поврежден самый старый McDonald's в Украине. Известно, что заведение, которое работает с 1997 года, уже неоднократно оказывалось под ударом с начала полномасштабной войны. Впоследствии он может возобновить работу.