Массовое закрытие бизнеса в Украине: число закрытых ФОПов выросло на 54%
4 июля 2024, 18:00Читати новину українською
Источник:YouControl.Market
Количество закрытых ФОПов в Украине стремительно растет. Лидером по количеству закрытых предприятий стал сектор оптовой торговли.
Закрытие ФЛП и компаний в Украине
Как сообщается, в Украине за первое полугодие 2024 года закрыли почти 92 тысячи ФЛП. Это на 54% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Читайте также: Экономическое бронирование: могут ли на него надеяться ФОПыОбратите внимание! Количество закрытия компаний также увеличилось на 15% – за первое полугодие 2024 года прекратили деятельность более 1,5 тысячи предприятий.
В то же время Киев лидирует по количеству закрытых ФЛП – более 12 тысяч. За ним следуют Харьков – с 5,3 тысячи, Одесса – с 3,8 тысячи, Днепр – с 3,3 тысячи и Львов – с 2,8 тысячи закрытых ФЛП.
Также больше всего ФЛП прекратили деятельность в следующих секторах:
- розничной торговли – более 29 тысяч, что 44,8% больше, чем в прошлом году;
- информационных технологий – почти 16 тысяч (на 65,9% больше);
- и других услуг – 9,7 тысячи (на 60,8% больше).