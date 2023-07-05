Протесты во Франции: убытки бизнесов пересекли важную психологическую отметку

Во Франции потрясли протесты после убийства 17-летнего юноши в городе Нантере. Это стало мощным ударом для предпринимателей, уже начавших подсчитывать финансовые потери.

Напомним, что инцидент, который спровоцировал протесты сначала в пригороде Париж, а затем перешли в столицу, произошел 28 июня. Согласно имеющейся информации, подросток за рулем автомобиля отказался остановиться по требованию стражей порядка и был застрелен.

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Удар для бизнеса во Франции из-за протестов

Французские предприниматели зафиксировали существенный ущерб из-за массовых беспорядков во Франции. В частности, глава Движения предпринимателей Жоффруа Ру де Безье заявил, что эта сумма уже достигла выше 1 миллиард евро. При этом они не учитывали финансовых потерь для туристического сектора.

Решение Илона Маска об установлении лимитов по количеству сообщений, которые за один день могут видеть пользователи, спровоцировало успех одного из главных конкурентов для Twitter . Речь идет о социальной сети BluSky, за созданием которой стоит Джек Дорси.

Дело в том, что во время беспорядков ограбили более 200 магазинов, уничтожали автомобили и мусорные баки Например, приводят следующие цифры:

Уничтожили 300 банковских отделений;

Повредили 250 табачных магазинов с использованием методов насилия.

Украли все, даже кассовые аппараты, прежде чем поджечь, чтобы уничтожить,

– Жоффруа Ру Безье.

Глава Движения предпринимателей во Франции добавил, что страховые компании мобилизовали свои силы, чтобы максимально быстро действовать, так что заинтересованные бизнесмены смогут получить финансовые компенсации.

Жоффруа Ру Безье также выразил мнение, что видео массовых беспорядков, всколыхнувших социальные сети почти во всем мире, вредят имиджу страны. Ведь из-за этого многие отказались от поездки во Францию на фоне последних событий.