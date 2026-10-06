На McDonald's подали в суд из-за ИИ: дело в ценах

Против McDonald's в США подан иск, в котором сеть обвиняют в незаконной координации цен между франчайзинговыми и собственными ресторанами. Истцы утверждают, что для этого компания использует систему ценообразования на основе искусственного интеллекта.

В чем обвиняют McDonald's

В заявлении, поданном в суд, утверждается, что " McDonald's " мог нарушить антимонопольное законодательство США, координируя цены с независимыми франчайзи, пишет Reuters.

По версии истцов, это происходило с помощью алгоритмов, обучаемых на закрытых данных.

Независимые предприятия должны самостоятельно устанавливать свои цены,

– говорится в иске.

Как работает система McDonald's

Ранее Reuters сообщало, что " система ценообразования McDonald's " использует алгоритмы машинного обучения для анализа данных о миллионах ежедневных транзакций. Речь идет почти о 14 тысячах ресторанов сети.

При этом McDonald's – не единственная компания быстрого питания, которая использует искусственный интеллект для ценообразования и других операционных задач. Истцы сослались на предыдущую публикацию Reuters именно о работе системы ценообразования сети.

Что ответили в McDonald's

В компании отклонили обвинения и назвали их спекулятивными и необоснованными. McDonald's отдельно опровергает, что искусственный интеллект самостоятельно устанавливает цены на блюда.

Искусственный интеллект не устанавливает цену на Биг Мак или любое другое блюдо из меню,

– заявила компания.

В McDonald's также подчеркнули, что:

франчайзи самостоятельно принимают решения о ценах;

инструменты для рекомендаций по ценам используются в различных отраслях;

аналитические системы не означают автоматического установления стоимости товаров.

К слову, истцом является житель Иллинойса, который намеревается представлять интересы потенциально миллионов клиентов McDonald's в рамках коллективного иска. Адвокат истца Ларк Тернер заявил, что компания якобы использует большие массивы данных и свою франчайзинговую модель для влияния на цены.

Подобные иски в США уже подавались и в отношении других сфер. В частности, компании обвиняли в использовании алгоритмов и ИИ для незаконной координации цен на гостиничные номера, аренду жилья и другие товары и услуги.