McDonald's ищет работников в одном из городов Украины: где планируют открытие
- McDonald's планирует открыть заведение на юге Украины.
- Сейчас открыта вакансия для работника заведения, и сеть готовится к повторному открытию в городе.
McDonald's, вероятно, готовится к открытию в Николаеве. Поэтому сейчас на сайте сети начали прием анкет на одну из должностей.
Вакансии в McDonald's
Персонал ищут для заведения на улице Павла Скоропадского, 43 в Николаеве, как стало известно из сайта McDonald's.
Сейчас открыта одна вакансия под названием "работник заведения", желающие могут отправить работодателю свою анкету. Еще одна вакансия – работник ночной смены – будет открыта уже в ближайшее время.
Когда откроют McDonald's в Николаеве?
Сеть впоследствии планирует повторное открытие в Николаеве, сообщил председатель Николаевская ОВА Виталий Ким.
По словам чиновника, он разговаривал с руководством McDonald's в Украине, которое заверило, что сеть снова заработает в Николаеве.
Новости McDonald's
В 2026 году появится новый McDonald's в Буковеле, строительство которого начали 20 ноября 2025 года. Проект реализует ООО "Буковель", что управляет строительством и контролирует процесс от создания бренда до инфраструктурных решений, с целью привлечения туристов на курорт.
В прошлом году McDonald's запустил сервис "Мобильный заказ" через мобильное приложение в 8 областях Украины. Клиенты могут выбрать ресторан, оформить и оплатить заказ онлайн, выбрав способ получения.
Летом 2025 года McDonald's в Украине начал трудоустраивать подростков с 16 лет, предлагая гибкий график работы и ограничения на продолжительность рабочей недели. Компания будет инвестировать в обучение молодых работников, способствуя развитию профессиональных навыков и личных качеств.