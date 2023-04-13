В Беларуси McDonald's будет работать под новым названием
Беларусь, скорее всего, решила последовать примеру России и Казахстана и все же оставить McDonald's на своем рынке, однако под другим названием. Также белорусская версия ресторана быстрого питания будет работать под другим логотипом.
Новое название и логотип
Управляющая компания сети подала заявку на регистрацию бренда Mak.by, сообщают российские СМИ.
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- Название компании указывается белые буквы на темно-зеленом фоне.
- Что касается логотипа, то он будет выглядеть как контур желтого сердца.
В настоящее время сеть ресторанов быстрого питания работают под вывеской "Мы открыты". К слову, под таким же названием открывалась сеть в Казахстане, после того, как McDonald's сообщили, что уходят с рынка из-за проблем с поставками мяса.
Также ходили слухи, что сеть откроется под названием "Смачно и точка", однако самопровозглашенный президент Лукашенко якобы отверг этот вариант.
Выход McDonald's из Беларуси
- 11 ноября 2022 года стало известно, что McDonald's уходит с белорусского рынка, а СМИ сообщали, что рестораны будут работать под российским брендом.
- Впоследствии Лукашенко отметил, что вроде бы не понимает, кому вообще может нравиться продукция McDonald's. Более того, он считает, что белорусы могут сделать ничем не хуже.