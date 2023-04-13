В Беларуси McDonald's будет работать под новым названием

Беларусь, скорее всего, решила последовать примеру России и Казахстана и все же оставить McDonald's на своем рынке, однако под другим названием. Также белорусская версия ресторана быстрого питания будет работать под другим логотипом.

Новое название и логотип

Управляющая компания сети подала заявку на регистрацию бренда Mak.by, сообщают российские СМИ.

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Название компании указывается белые буквы на темно-зеленом фоне.

указывается белые буквы на темно-зеленом фоне. Что касается логотипа, то он будет выглядеть как контур желтого сердца.

В настоящее время сеть ресторанов быстрого питания работают под вывеской "Мы открыты". К слову, под таким же названием открывалась сеть в Казахстане, после того, как McDonald's сообщили, что уходят с рынка из-за проблем с поставками мяса.

Также ходили слухи, что сеть откроется под названием "Смачно и точка", однако самопровозглашенный президент Лукашенко якобы отверг этот вариант.

Выход McDonald's из Беларуси