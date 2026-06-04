Офисный график с 9 до 17 больше не в моде: молодежь массово выбирает микрошифтинг

Привычный рабочий день с утренним стартом и завершением в 17:00 постепенно теряет популярность среди молодых работников. Представители поколения Z все чаще выбирают так называемый микрошифтинг.

Что такое микрошифтинг и в чем его преимущества?

Микрошифтинг – это формат работы, при котором график подстраивается под личную жизнь, а не наоборот. Особенно активно эта модель распространяется среди тех, кто работает дистанционно, пишет Știrile PRO TV.

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Микрошифтинг предусматривает разделение рабочего графика на меньшие смены, распределены в течение дня, чередующиеся с перерывами. Это делается с согласия работодателя и доступно для тех, кто работает из дома.

У меня есть сотрудники, которые ходят к терапевту, люди, которые делают акцент на спорте, занимаются физической активностью, они смещают свой график, больше не работают с утра, есть те, кто начинает с 11,

– заявила предпринимательница Роксана Попеску.

Те, кто работает таким образом, посреди дня посвящают время семье, дому, здоровью или хорошему самочувствию.

Я точно знаю, как организовать свой день и задачи, которые должна выполнить до конца дня, и, поскольку я могу организоваться так, как мне удобнее, я знаю, как дозировать и время. Мой график совсем не классический, не 9 – 17. Я решила, что не хочу иметь рутину, чтобы мне самой было лучше,

– заявила одна девушка.

Известно, что при микрошифтинге работники отходят от концепции "отсидеть восемь часов за ноутбуком" и концентрируются на результате. Автономия и отсутствие выгорания – это лишь два из преимуществ. Работодатели говорят, что результаты работников не ухудшатся, а производительность может даже вырасти.

В целом сегодня все больше HR-специалистов рассматривают микрошифтинг как один из способов привлечь молодых работников и удержать таланты в компании.

Это тренд, и особенно его ищет молодое поколение, а это значит, что было бы хорошо пойти им навстречу. Многие работодатели, чтобы привлечь их, уже внедряют такой график работы. Очень важно перейти от отработанных часов к качеству, к результату,

– подчеркнула HR-специалист Илеана Брынзан.

Как микрошифтинг стал трендом в мире?

Идея гибкого распределения рабочего времени уже выходит за пределы отдельных компаний и постепенно превращается в международный тренд.

Например, в Великобритании и Франции почти 70% работников привлекают микросмены, согласно опросу, проведенному американской компанией относительно гибкого графика работы.

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