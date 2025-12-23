Стоят более 300 миллиардов долларов: ТОП-10 самых дорогих спортивных клубов мира

Совокупная стоимость 50 самых дорогих команд мира из рейтинга Forbes превышает 353 миллиарда долларов, в целом спортивные клубы резко растут в цене в последние годы. Dallas Cowboys остается самой дорогой командой мира с оценкой в 13 миллиардов.

Какие спортклубы стоят дороже всего?

В среднем каждую команду оценивают по 7,1 миллиардов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

В ТОП-10 клубов вошли:

Dallas Cowboys, американский футбол

В 2024 году Dallas Cowboys стали первой спортивной командой в мире, оцененной в более 10 миллиардов долларов, а в 2025 году они сразу преодолели ремордные отметки и достигли 13 миллиардов долларов.

Dallas Cowboys / фото AP

Golden State Warriors, баскетбол

Второе место в рейтинге со стоимостью 11 миллиардов долларов. В октябре 2025 года Golden State Warriors объявили о трехлетнем соглашении с компанией Carta, которая предоставляет программное обеспечение для финансовых сервисов.

Соглашение предусматривает размещение бренда Carta по всему Chase Center, домашней арене команды, а также на всех социальных сетях Warriors во время драфтов NBA.

Golden State Warriors / фото lastwordonsports.com

Los Angeles Rams, американский футбол

Третье место в рейтинге с 10,5 миллиардами долларов. The Rams будут выступать в роли "домашней команды" в первой в истории NFL игре в Австралии, о которой объявили в феврале 2025 года. Как Rams, так и Philadelphia Eagles имеют маркетинговые права в Австралии в рамках программы лиги global markets, что является частью стратегии NFL по международному развитию.

Los Angeles Rams / фото Los Angeles Times

New York Giants, американский футбол

Четвертое место в рейтинге с 10,1 миллиардами долларов. В июле 2025 года Giants возобновили партнерство с Audacyʼs WFAN для получения эксклюзивных радиоправ на трансляцию их матчей предсезона, регулярного сезона и плейоф.

New York Giants / фото bigblueview.com

Los Angeles Lakers, баскетбол

Пятое место в рейтинге с 10 миллиардами долларов. В июне 2025 года семья Бусс согласилась продать большинство контрольного пакета Lakers частному инвестору-миллиардеру Марку Уолтеру за рекордную оценку в 10 миллиардов, побив предыдущий рекорд продажи клуба NBA.

Los Angeles Lakers / фото Getty Images

New York Knicks, баскетбол

Шестое место в рейтинге с 9,75 миллиардами долларов. Knicks попали в число спортивных клубов, пострадавших от турбулентности на рынке региональных спортивных сетей.

В январе 2025 года MSG Sports, материнская компания Knicks и NHL New York Rangers, согласилась на уменьшение правовой платы на 28% от MSG Networks в рамках реструктуризации долга, согласно годовому отчету 10-K MSG Sports.

New York Knicks / фото NBA

New England Patriots, американский футбол

Седьмое место в рейтинге с 9 миллиардами долларов. В апреле 2025-го Kraft Group заключила пятилетнее стратегическое партнерство с компанией NWN, предоставляющей IT-услуги на основе искусственного интеллекта. Соглашение предусматривает полную модернизацию технической инфраструктуры Gillette Stadium и поддержку нового тренировочного комплекса Patriots, который планируется завершить весной 2026 года.

New England Patriots / фото masslive.com

San Francisco 49ers, американский футбол

Восьмое место в рейтинге с 8,6 миллиардами долларов. В мае 2025 года San Francisco 49ers продали около 6% франшизы трем семьям из района Bay Area по оценке, что, по сообщениям, превышает 8,5 миллиардов долларов, побив рекорд NFL.

Семья Йорков сохраняет контроль над San Francisco, приобретя команду за 13 миллионов долларов в 1977 году.

Philadelphia Eagles, американский футбол

Девятое место в рейтинге с 8,3 миллиардами долларов. В декабре 2024-го Eagles продали 8% акций двум семейным инвестиционным группам в рамках сделки, которая, по сообщениям, оценивала команду в 8,3 миллиардов. Однако инвестиция быстро окупилась, уже через два месяца Philadelphia выиграли Супербоул.

Philadelphia Eagles / фото NBC Sports Philadelphia

Chicago Bears, американский футбол

10 место в рейтинге с 8,2 миллиардами долларов. Bears в январе 2025-го назначили новым главным тренером бывшего офензивного координатора Бена Джонсона. Он помог Detroit в течение трех сезонов подряд войти в топ-3 NFL по общей атаке и был одним из самых желанных кандидатов на рынке тренеров.

Chicago Bears / фото AP

