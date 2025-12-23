Які спортклуби коштують найдорожче?

У середньому кожну команду оцінюють по 7,1 мільярдів доларів, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

До ТОП-10 клубів увійшли:

Dallas Cowboys, американський футбол

У 2024 році Dallas Cowboys стали першою спортивною командою у світі, оціненою в понад 10 мільярдів доларів, а у 2025 році вони одразу подолали ремордні позначки і досягли 13 мільярдів доларів.

Dallas Cowboys / фото AP

Golden State Warriors, баскетбол

Друге місце в рейтингу з вартістю 11 мільярдів доларів. У жовтні 2025 року Golden State Warriors оголосили про трирічну угоду з компанією Carta, яка надає програмне забезпечення для фінансових сервісів.

Угода передбачає розміщення бренду Carta по всьому Chase Center, домашній арені команди, а також на всіх соціальних мережах Warriors під час драфтів NBA.

Golden State Warriors / фото lastwordonsports.com

Los Angeles Rams, американський футбол

Третє місце у рейтингу з 10,5 мільярдами доларів. The Rams виступатимуть у ролі "домашньої команди" в першій в історії NFL грі в Австралії, про яку оголосили в лютому 2025 року. Як Rams, так і Philadelphia Eagles мають маркетингові права в Австралії в рамках програми ліги global markets, що є частиною стратегії NFL із міжнародного розвитку.

Los Angeles Rams / фото Los Angeles Times

New York Giants, американський футбол

Четверте місце у рейтингу з 10,1 мільярдами доларів. У липні 2025 року Giants поновили партнерство з Audacyʼs WFAN для отримання ексклюзивних радіоправ на трансляцію їхніх матчів передсезону, регулярного сезону та плейоф.

New York Giants / фото bigblueview.com

Los Angeles Lakers, баскетбол

П’яте місце у рейтингу з 10 мільярдами доларів. У червні 2025 року родина Бусс погодилася продати більшість контрольного пакета Lakers приватному інвестору-мільярдеру Марку Волтеру за рекордну оцінку у 10 мільярдів, побивши попередній рекорд продажу клубу NBA.

Los Angeles Lakers / фото Getty Images

New York Knicks, баскетбол

Шосте місце у рейтингу з 9,75 мільярдами доларів. Knicks потрапили до числа спортивних клубів, що постраждали від турбулентності на ринку регіональних спортивних мереж.

У січні 2025 року MSG Sports, материнська компанія Knicks та NHL New York Rangers, погодилася на зменшення правової плати на 28% від MSG Networks у рамках реструктуризації боргу, згідно з річним звітом 10-K MSG Sports.

New York Knicks / фото NBA

New England Patriots, американський футбол

Сьоме місце у рейтингу з 9 мільярдами доларів. У квітні 2025-го Kraft Group уклала п’ятирічне стратегічне партнерство з компанією NWN, що надає IT-послуги на основі штучного інтелекту. Угода передбачає повну модернізацію технічної інфраструктури Gillette Stadium та підтримку нового тренувального комплексу Patriots, який планується завершити навесні 2026 року.

New England Patriots / фото masslive.com

San Francisco 49ers, американський футбол

Восьме місце у рейтингу з 8,6 мільярдами доларів. У травні 2025 року San Francisco 49ers продали близько 6% франшизи трьом сім’ям із району Bay Area за оцінкою, що, за повідомленнями, перевищує 8,5 мільярдів доларів, побивши рекорд NFL.

Родина Йорків зберігає контроль над San Francisco, придбавши команду за 13 мільйонів доларів у 1977 році.

Philadelphia Eagles, американський футбол

Дев’яте місце у рейтингу з 8,3 мільярдами доларів. У грудні 2024-го Eagles продали 8% акцій двом сімейним інвестиційним групам у рамках угоди, яка, за повідомленнями, оцінювала команду в 8,3 мільярдів. Однак інвестиція швидко окупилася, вже через два місяці Philadelphia виграли Супербоул.

Philadelphia Eagles / фото NBC Sports Philadelphia

Chicago Bears, американський футбол

10 місце у рейтингу з 8,2 мільярдами доларів. Bears у січні 2025-го призначили новим головним тренером колишнього офензивного координатора Бена Джонсона. Він допоміг Detroit упродовж трьох сезонів поспіль увійти до топ-3 NFL за загальною атакою і був одним із найбільш бажаних кандидатів на ринку тренерів.

Chicago Bears / фото AP

