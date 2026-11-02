ФЛП не может платить сколько вздумается: какова минимальная зарплата в 2026 году

Adv

Какую минимальную заработную плату должен выплачивать ФЛП в 2026 году

С 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Украине составляет 8 647 гривен в месяц. Также законодательством предусмотрена минимальная почасовая оплата труда на уровне 52 гривны. Эти показатели установлены статьей 8 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" № 4695-IX. Они распространяются на всех работодателей независимо от формы собственности и системы хозяйствования, в том числе и на физических лиц-предпринимателей.

Соответственно, если ФЛП нанимает работника по трудовому договору и тот полностью выполняет месячную норму труда, предприниматель должен начислить ему не менее 8 647 гривен зарплаты. Договоренность с работником о меньшей сумме не отменяет этого законодательного требования.

Важно! Речь идет именно о начисленной зарплате до удержания налогов, а не о сумме, которую человек получает на руки. Из заработной платы работника удерживаются налог на доходы физических лиц и военный сбор, а работодатель дополнительно уплачивает единый социальный взнос.

Если начисленная зарплата за полностью отработанный месяц оказалась меньше минимальной, ФЛП обязан произвести доплату до установленного государством уровня. Это предусмотрено статьей 3-1 Закона Украины "Об оплате труда".

Может ли ФЛП платить работнику меньше минимальной зарплаты

Законодательство предусматривает ситуации, когда предприниматель может начислять работнику меньше 8 647 гривен. В частности, это возможно, если человек работает на условиях неполного рабочего времени или не выполнил полную месячную норму труда.

В таком случае оплата осуществляется пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Например, если работник официально работает на половину ставки и выполняет половину месячной нормы, его зарплата может составлять 4 323,50 гривны.

В то же время, если человек работает по почасовой системе оплаты, работодатель должен соблюдать минимальную почасовую ставку. В 2026 году она составляет 52 гривны.

Обратите внимание! Отдельно следует учитывать, что не все доплаты можно включать в минимальную зарплату. В частности, при определении того, обеспечен ли работнику минимальный уровень оплаты, не учитываются доплаты за работу в неблагоприятных условиях и с повышенным риском для здоровья, в ночное и сверхурочное время, разъездной характер работы, а также премии к праздничным и юбилейным датам.

При этом ФЛП, не имеющий наемных работников, не обязан выплачивать минимальную заработную плату самому себе. Предприниматель получает доход от собственной хозяйственной деятельности, а не заработную плату по трудовому договору. Поэтому требование о минимальной оплате труда касается именно наемных работников.

Итак, в 2026 году ФЛП должен начислять работнику не менее 8 647 гривен за полностью выполненную месячную норму. Меньшая сумма возможна, если работник работает неполный рабочий день или не отработал полную норму в соответствии с законодательством.

К слову, за девять месяцев 2026 года в Украине зафиксировано 30 033 повторных регистрации ФЛП. Это больше, чем за весь 2025 год, когда предприниматели повторно зарегистрировались 29 382 раза.