ФОП не може платити скільки заманеться: яка мінімальна зарплата у 2026 році

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Яку мінімальну зарплату повинен платити ФОП у 2026 році

З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 647 гривень на місяць. Також законодавством передбачена мінімальна погодинна оплата праці на рівні 52 гривні. Ці показники встановлені статтею 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" № 4695-IX. Вони поширюються на всіх роботодавців незалежно від форми власності та системи господарювання, зокрема й на фізичних осіб-підприємців.

Відповідно, якщо ФОП наймає працівника за трудовим договором і той повністю виконує місячну норму праці, підприємець повинен нарахувати йому щонайменше 8 647 гривень зарплати. Домовленість із працівником про меншу суму не скасовує цієї законодавчої вимоги.

Важливо! Йдеться саме про нараховану зарплату до утримання податків, а не суму, яку людина отримує на руки. Із заробітної плати працівника утримуються податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, а роботодавець додатково сплачує єдиний соціальний внесок.

Якщо нарахована зарплата за повністю відпрацьований місяць виявилася меншою за мінімальну, ФОП зобов'язаний здійснити доплату до встановленого державою рівня. Це передбачено статтею 3-1 Закону України "Про оплату праці".

Чи може ФОП платити працівнику менше мінімальної зарплати

Законодавство передбачає ситуації, коли підприємець може нараховувати працівникові менше ніж 8 647 гривень. Зокрема, це можливо, якщо людина працює на умовах неповного робочого часу або не виконала повну місячну норму праці.

У такому разі оплата здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу або залежно від виробітку. Наприклад, якщо працівник офіційно працює на половину ставки та виконує половину місячної норми, його зарплата може становити 4 323,50 гривні.

Водночас якщо людина працює за погодинною системою оплати, роботодавець повинен дотримуватися мінімальної погодинної ставки. У 2026 році вона становить 52 гривні.

Зверніть увагу! Окремо варто враховувати, що не всі доплати можна зараховувати до мінімальної зарплати. Зокрема, під час визначення того, чи забезпечений працівникові мінімальний рівень оплати, не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах та підвищеного ризику для здоров'я, у нічний і надурочний час, роз'їзний характер роботи, а також премії до святкових і ювілейних дат.

При цьому ФОП, який не має найманих працівників, не повинен виплачувати мінімальну зарплату самому собі. Підприємець отримує дохід від власної господарської діяльності, а не заробітну плату за трудовим договором. Тому вимога щодо мінімальної оплати праці стосується саме найманих працівників.

Отже, у 2026 році ФОП повинен нараховувати працівникові щонайменше 8 647 гривень за повністю виконану місячну норму. Менша сума можлива, якщо працівник працює неповний час або не відпрацював повну норму відповідно до законодавства.

До слова, за дев'ять місяців 2026 року в Україні зафіксували 30 033 повторні реєстрації ФОП. Це більше, ніж за весь 2025 рік, коли підприємці повторно зареєструвалися 29 382 рази.