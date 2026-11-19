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Имеет ли право работодатель платить меньше установленного минимума

Если человек полностью отработал установленную месячную или часовую норму, начисленная сумма не может быть ниже минимальной заработной платы, это закреплено Законом Украины "Об оплате труда" от 24 марта 1995 года № 108/95-ВР. Эта государственная социальная гарантия является железным правилом абсолютно для всех компаний, организаций и физических лиц-предпринимателей, которые используют наемный труд по любой системе расчетов.

Если должностной оклад сотрудника в штатном расписании меньше государственного порога, это не дает руководству права уменьшать выплаты. В таком случае работодатель обязан автоматически начислить обязательную доплату до уровня минимальной заработной платы. Эта компенсация выплачивается одновременно с зарплатой и является прямым требованием закона для каждого, кто выполнил норму труда за месяц.

В каких случаях закон позволяет начислять меньше минимума

Единственный законный случай, когда фактическая сумма в расчетном листе может быть меньше минимальной заработной платы – это работа на условиях неполного рабочего времени. Если специалист оформлен на неполную ставку, находился в отпуске за свой счет или на больничном, выплата рассчитывается пропорционально отработанным часам или дням. Однако даже в таких условиях базовая ставка за один отработанный час ни в коем случае не может быть ниже почасового минимума.

К слову, в 2026 году размер минимальной заработной платы закреплен на уровне 8 647 гривен в месяц. Однако работники не получают эту сумму на руки. Ведь из минималки вычитаются налоги: 18% НДФЛ и 5% военный сбор. Таким образом, получается, что "на руки" минимальная заработная плата составляет 6 659 гривен.