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Чи має право роботодавець платити менше встановленого мінімуму

Якщо людина повністю відпрацювала встановлену місячну або годинну норму, нарахована сума не може бути нижчою за мінімальну заробітну плату, це закріплено Законом України "Про оплату праці" від 24 березня 1995 року №108/95-ВР. Ця державна соціальна гарантія є залізним правилом абсолютно для всіх компаній, організацій та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю за будь-якою системою розрахунків.

Якщо посадовий оклад співробітника у штатному розписі менший за державний поріг, це не дає керівництву права зменшувати виплати. У такому разі роботодавець зобов'язаний автоматично нарахувати обов'язкову доплату до рівня мінімальної заробітної плати. Ця компенсація виплачується одночасно із зарплатою і є прямою вимогою закону для кожного, хто виконав норму праці за місяць.

У яких випадках закон дозволяє нарахувати менше мінімуму

Єдиний легальний випадок, коли фактична сума у розрахунковому листі може бути меншою за мінімалку – робота на умовах неповного робочого часу. Якщо фахівець оформлений на неповну ставку, перебував у відпустці за власний рахунок або на лікарняному, виплата розраховується пропорційно відпрацьованим годинам чи дням. Проте навіть за таких умов базова ставка за одну відпрацьовану годину суворо не може бути нижчою за погодинний мінімум.

До слова, у 2026 році розмір мінімальної заробітної плати закріплено на рівні 8 647 гривень на місяць. Проте працівники не отримують цю суму на руки. Адже з мінімалки вираховуються податки: 18% ПДФО та 5% військовий збір. Таким чином, виходить, що "на руки" мінімалка становить 6 659 гривень.