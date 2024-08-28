Укрпочта выпустила новую марку в память о защитниках Украины
Источник:Укрпочта
Укрпочта представила новую марку "Минута молчания", посвященную памяти погибших украинских защитников. Марку введут в обращение 29 августа, ко Дню памяти защитников Украины.
Что известно о новой марке
На марке изображены иллюстрации донецкого художника Сергея Майдукова: "Марсово поле. Львов" 2023 года и "Мемориал на Майдане Независимости. Киев" 2024 года.
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Как объясняют в Укрпочте, стихотворение Лины Костенко "И ужас, и кровь, и смерть, и отчаяние", написанное в 2014 году, придает особое значение этому выпуску.
Этот выпуск в очередной раз будет напоминать нам остановиться и склонить голову в память о тех, кто видел "и ужас, и кровь, и смерть, и отчаяние", кто боролся и пал за нашу землю,
– объясняют в Укрпочте.
Общий тираж будет насчитывать 350 тысяч почтовых марок. Предзаказать марки можно по ссылке. С 29 августа марки можно будет приобрести в отделениях Укрпочты.