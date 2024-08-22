Как будет работать зарубежная доставка

21 августа МИД и Укрпочта подписали Меморандум о сотрудничестве, что закладывает основу для реализации проектов в сфере международных почтовых отправлений.

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Документ подписали государственный секретарь МИД Александр Баньков и генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в присутствии министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Ожидается, что новый сервис, который обеспечит удобную и доступную доставку паспортов, заработает уже в сентябре.

МИД и Укрпочта планируют определить оптимальные логистические и экономически выгодные маршруты для пересылки документов.

Обратите внимание! Это позволит гражданам Украины за рубежом получать свои документы, в частности загранпаспорта, по значительно более низкой стоимости, чем через международные коммерческие компании.

Дмитрий Кулеба Министр иностранных дел Украины Мы понимаем, что в условиях военного положения для миллионов наших граждан за рубежом важна быстрая и удобная коммуникация с государством. Поэтому мы продолжаем постоянно работать над повышением качества сервисов МИД и упрощением доступа к консульским услугам. Благодаря договоренностям МИД и Укрпочты, украинцы за рубежом уже с сентября смогут получать оформленные в Украине загранпаспорта быстро, по значительно более низкой цене и простой процедуре.

С помощью технологии электронной марки с QR-кодом украинцы смогут оплатить доставку загранпаспорта через личный кабинет на сайте Укрпочты из любой точки мира.

Интересно! Стоимость доставки составит всего 6 долларов США плюс 10 гривен НДС, что значительно дешевле по сравнению с коммерческими сервисами.

После изготовления паспорта в Украине, Укрпочта быстро доставит его в зарубежное дипломатическое учреждение Украины в стране, где паспорт был заказан, для дальнейшей выдачи заявителю.