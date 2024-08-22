Як працюватиме закордонна доставка

21 серпня МЗС та Укрпошта підписали Меморандум про співпрацю, що закладає основу для реалізації проєктів у сфері міжнародних поштових відправлень.

Читайте також Отримуй до 3 тисяч гривень щомісячно: як працює Національний кешбек

Документ підписали державний секретар МЗС Олександр Баньков і генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у присутності міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Очікується, що новий сервіс, який забезпечить зручну та доступну доставку паспортів, запрацює вже у вересні.

МЗС та Укрпошта планують визначити оптимальні логістичні та економічно вигідні маршрути для пересилання документів.

Зауважте! Це дозволить громадянам України за кордоном отримувати свої документи, зокрема закордонні паспорти, за значно нижчою вартістю, ніж через міжнародні комерційні компанії.

Дмитро Кулеба Міністр закордонних справ України Ми розуміємо, що в умовах воєнного стану для мільйонів наших громадян за кордоном важлива швидка та зручна комунікація з державою. Тому ми продовжуємо постійно працювати над підвищенням якості сервісів МЗС і спрощенням доступу до консульських послуг. Завдяки домовленостям МЗС та Укрпошти, українці за кордоном вже з вересня зможуть отримувати оформлені в Україні закордонні паспорти швидко, за значно нижчою ціною та простішою процедурою.

За допомогою технології електронної марки з QR-кодом українці зможуть оплатити доставку закордонного паспорта через особистий кабінет на сайті Укрпошти з будь-якої точки світу.

Цікаво! Вартість доставки становитиме всього 6 доларів США плюс 10 гривень ПДВ, що є значно дешевшим у порівнянні з комерційними сервісами.

Після виготовлення паспорта в Україні, Укрпошта швидко доставить його до закордонної дипломатичної установи України в країні, де паспорт був замовлений, для подальшої видачі заявнику.