Що відомо про нову марку

На марці зображені ілюстрації донецького художника Сергія Майдукова: "Марсове поле. Львів" 2023 року та "Меморіал на Майдані Незалежності. Київ" 2024 року.

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Як пояснюють в Укрпошті, вірш Ліни Костенко "І жах, і кров, і смерть, і відчай", написаний у 2014 році, додає особливого значення цьому випуску.

Цей випуск вкотре нагадуватиме нам зупинитися й схилити голову в памʼять про тих, хто бачив "і жах, і кров, і смерть, і відчай", хто боровся й поліг за нашу землю,

– пояснюють в Укрпошті.

Загальний тираж налічуватиме 350 тисяч поштових марок. Передзамовити марки можна за посиланням. З 29 серпня марки можна буде придбати у відділеннях Укрпошти.