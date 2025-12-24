Украина подготовила так называемое мирное соглашение, заключение которого ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США. Однако вместе с этим Штаты хотят свободно торговать и с Россией, из-за чего возникает вопрос, будут ли сняты санкции.
Что предусматривает пункт мирного соглашения по торговле?
Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США. Об этом во время общения с журналистами рассказал Владимир Зеленский, пишет 24 Канал.
Однако США рассматривают не только торговлю с Украиной, а и Россией тоже.
Позиция Америки – поскольку это четырехсторонний документ – по свободной торговле, если они будут давать свободную торговлю Украине, они хотят иметь определенный паритет с россиянами. То есть они говорят о соглашении о свободной торговле с Украиной и о соглашении о свободной торговле с Россией,
– рассказал Зеленский.
Снимут ли санкции с России?
Известно, что сейчас на Россию наложены санкции, запрещающие ей импортировать свои товары в определенные страны. Однако если США захотят заключить соглашение о свободной торговле, запрет могут снять.
Мы не видим снятия санкций в этом соглашении между Украиной и Америкой, но мы понимаем, что Америка будет идти после окончания войны на последовательное снятие санкций. И здесь вопрос уже – насколько сильными могут быть европейцы, – говорит Президент.
Что известно о мирном плане для Украины?
-
Украина подготовила базовый документ об окончании войны из 20 пунктов, который предусматривает полное прекращение огня после согласования всеми сторонами. Документ будет вынесен на ратификацию парламента или всеукраинский референдум, возможно одновременно с выборами.
-
Самым сложным пунктом мирного соглашения является территориальный вопрос, который фиксирует текущую линию соприкосновения в четырех регионах Украины. Украина и США до сих пор не достигли согласия относительно территорий Донецкой области и статуса Запорожской АЭС в рамках соглашения. Известно, что Украина предлагает США совместное управление Запорожской АЭС по формуле 50 на 50.
-
Президент Зеленский рассказал о планах создания свободных экономических зон на Донбассе. Для утверждения создания таких зон может понадобиться референдум, но он будет возможен только при условии прекращения огня на 60 дней.
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что после подписания мирного соглашения мобилизацию могут отменить или трансформировать. Военное положение может оставаться несколько месяцев после соглашения, а выборы состоятся при условиях безопасности.