Что известно о мирном плане для Украины?

  • Украина подготовила базовый документ об окончании войны из 20 пунктов, который предусматривает полное прекращение огня после согласования всеми сторонами. Документ будет вынесен на ратификацию парламента или всеукраинский референдум, возможно одновременно с выборами.

  • Самым сложным пунктом мирного соглашения является территориальный вопрос, который фиксирует текущую линию соприкосновения в четырех регионах Украины. Украина и США до сих пор не достигли согласия относительно территорий Донецкой области и статуса Запорожской АЭС в рамках соглашения. Известно, что Украина предлагает США совместное управление Запорожской АЭС по формуле 50 на 50.

  • Президент Зеленский рассказал о планах создания свободных экономических зон на Донбассе. Для утверждения создания таких зон может понадобиться референдум, но он будет возможен только при условии прекращения огня на 60 дней.

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что после подписания мирного соглашения мобилизацию могут отменить или трансформировать. Военное положение может оставаться несколько месяцев после соглашения, а выборы состоятся при условиях безопасности.