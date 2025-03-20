20 марта, 11:52
Назван крупнейший автопроизводитель в мире – сколько автомобилей изготовлено в прошлом году
Основні тези
- Мировое производство авто в 2024 году сократилось на 1% до 92,5 миллиона единиц.
- Производство легковых авто снизилось на 1%, легких коммерческих авто на 3%, больших грузовиков на 2%, а рынок автобусов вырос на 17%.
В 2024 году мировые автоконцерны выпустили 92,5 млн единиц автотранспорта, что на 1% меньше, чем в 2023 году. При этом крупнейший автопроизводитель - Китай.
Мировое автопроизводство сократилось на 1%
Какие сегменты пострадали больше всего, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укравтопром" и данные Всемирной организации автопроизводителей (OICA).
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Несмотря на общее снижение производства, динамика зависела от типа транспорта:
- Легковые автомобили – 67,7 миллионов единиц (-1%)
- Легкие коммерческие автомобили – 20,9 миллионов единиц (-3%)
- Большие грузовики – 3,6 миллиона единиц (-2%)
- Автобусы – 291 тысяча единиц (+17%)
Лидеры автопроизводства в 2024 году
- Китай удерживает первое место среди мировых автопроизводителей с результатом 31,3 миллиона единиц (+ 4%).
- США остаются на второй позиции, выпустив 10,5 миллиона единиц (-1%).
- Япония оказалась на третьем месте, изготовив 8,2 миллиона единиц (-9%).
- Индия нарастила производство до 6 миллионов единиц (+3%).
- Мексика закрепилась в первой пятерке с показателем 4,2 миллиона единиц (+5%).