Світове автовиробництво скоротилося на 1%

Які сегменти постраждали найбільше, повідомляє 24 Канал з посилання на "Укравтопром" і дані Всесвітньої організації автовиробників (OICA).

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Попри загальне зниження виробництва, динаміка залежала від типу транспорту:

  • Легкові автомобілі – 67,7 мільйонів одиниць (-1%)
  • Легкі комерційні автомобілі – 20,9 мільйонів одиниць (-3%)
  • Великі вантажівки – 3,6 мільйона одиниць (-2%)
  • Автобуси – 291 тисяча одиниць (+17%)

Лідери автовиробництва у 2024 році

  • Китай утримує перше місце серед світових автовиробників із результатом 31,3 мільйона одиниць (+4%).
  • США залишаються на другій позиції, випустивши 10,5 мільйона одиниць (-1%).
  • Японія опинилася на третьому місці, виготовивши 8,2 мільйона одиниць (-9%).
  • Індія наростила виробництво до 6 мільйонів одиниць (+3%).
  • Мексика закріпилася в першій п’ятірці з показником 4,2 мільйона одиниць (+5%).

Що це означає для ринку

Світовий ринок автомобілів залишається стабільним, хоча окремі сегменти відчувають спад. Зокрема, виробництво вантажного транспорту та легких комерційних авто скоротилося, тоді як ринок автобусів зріс на 17%.