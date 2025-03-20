Світове автовиробництво скоротилося на 1%
Які сегменти постраждали найбільше, повідомляє 24 Канал з посилання на "Укравтопром" і дані Всесвітньої організації автовиробників (OICA).
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Попри загальне зниження виробництва, динаміка залежала від типу транспорту:
- Легкові автомобілі – 67,7 мільйонів одиниць (-1%)
- Легкі комерційні автомобілі – 20,9 мільйонів одиниць (-3%)
- Великі вантажівки – 3,6 мільйона одиниць (-2%)
- Автобуси – 291 тисяча одиниць (+17%)
Лідери автовиробництва у 2024 році
- Китай утримує перше місце серед світових автовиробників із результатом 31,3 мільйона одиниць (+4%).
- США залишаються на другій позиції, випустивши 10,5 мільйона одиниць (-1%).
- Японія опинилася на третьому місці, виготовивши 8,2 мільйона одиниць (-9%).
- Індія наростила виробництво до 6 мільйонів одиниць (+3%).
- Мексика закріпилася в першій п’ятірці з показником 4,2 мільйона одиниць (+5%).