Світове автовиробництво скоротилося на 1%

Які сегменти постраждали найбільше, повідомляє 24 Канал з посилання на "Укравтопром" і дані Всесвітньої організації автовиробників (OICA).

Дивіться також Британські страховики склали рейтинг із 10 найкращих авто для водіїв-початківців у 2025 році

Попри загальне зниження виробництва, динаміка залежала від типу транспорту:

Легкові автомобілі – 67,7 мільйонів одиниць (-1%)

Легкі комерційні автомобілі – 20,9 мільйонів одиниць (-3%)

Великі вантажівки – 3,6 мільйона одиниць (-2%)

Автобуси – 291 тисяча одиниць (+17%)

Лідери автовиробництва у 2024 році

Китай утримує перше місце серед світових автовиробників із результатом 31,3 мільйона одиниць (+4%).

утримує перше місце серед світових автовиробників із результатом 31,3 мільйона одиниць (+4%). США залишаються на другій позиції, випустивши 10,5 мільйона одиниць (-1%).

залишаються на другій позиції, випустивши 10,5 мільйона одиниць (-1%). Японія опинилася на третьому місці, виготовивши 8,2 мільйона одиниць (-9%).

опинилася на третьому місці, виготовивши 8,2 мільйона одиниць (-9%). Індія наростила виробництво до 6 мільйонів одиниць (+3%).

наростила виробництво до 6 мільйонів одиниць (+3%). Мексика закріпилася в першій п’ятірці з показником 4,2 мільйона одиниць (+5%).