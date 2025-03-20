Мировое автопроизводство сократилось на 1%

Какие сегменты пострадали больше всего, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укравтопром" и данные Всемирной организации автопроизводителей (OICA).

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Несмотря на общее снижение производства, динамика зависела от типа транспорта:

Легковые автомобили – 67,7 миллионов единиц (-1%)

Легкие коммерческие автомобили – 20,9 миллионов единиц (-3%)

Большие грузовики – 3,6 миллиона единиц (-2%)

Автобусы – 291 тысяча единиц (+17%)

Лидеры автопроизводства в 2024 году

Китай удерживает первое место среди мировых автопроизводителей с результатом 31,3 миллиона единиц (+ 4%).

удерживает первое место среди мировых автопроизводителей с результатом 31,3 миллиона единиц (+ 4%). США остаются на второй позиции, выпустив 10,5 миллиона единиц (-1%).

остаются на второй позиции, выпустив 10,5 миллиона единиц (-1%). Япония оказалась на третьем месте, изготовив 8,2 миллиона единиц (-9%).

оказалась на третьем месте, изготовив 8,2 миллиона единиц (-9%). Индия нарастила производство до 6 миллионов единиц (+3%).

нарастила производство до 6 миллионов единиц (+3%). Мексика закрепилась в первой пятерке с показателем 4,2 миллиона единиц (+5%).