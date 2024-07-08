"JTI Украина" планирует инвестировать в украинскую экономику немалую сумму

"JTI Украина" объявила о дополнительных инвестициях в размере около 60 миллионов долларов в экономику Украины в течение ближайших трех лет. Эти инвестиции связаны с запуском нового продукта компании –устройства для электрического нагрева табака.

Почему компания хочет инвестировать такую сумму

JTI работает на рынке Украины уже 25 лет и за это время инвестировала в экономику более 400 миллионов долларов. Кроме того, "JTI Украина" является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет страны.

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В 2023 году компания уплатила 24,7 миллиарда гривен и вошла в топ-5 налогоплательщиков среди всех украинских компаний.

Мы понимаем, что дополнительные инвестиции нужны Украине сейчас как никогда. И поддержка экономики страны в трудные времена

– одна из важнейших задач бизнеса,

– отметила генеральный директор "JTI Украина" Светлана Шарамок.

Она добавила, что с начала полномасштабной войны компания сфокусировалась на безопасности и благополучии своих работников и их семей, выделяя на это значительные средства.

"JTI Украина" – один из крупнейших производителей табачной продукции в Украине. Она входит в состав группы компаний Japan Tobacco International, международного табачного бизнеса группы компаний Japan Tobacco (штаб-квартира в Токио, Япония). В Украине компания работает с 1999 года. В центральном офисе в Киеве, региональных офисах и на фабрике в Кременчуге работает более 800 человек.