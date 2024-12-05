Когда бронь от мобилизации могут получить все работники предприятия
5 декабря 2024, 11:00Читати новину українською
Постановление Кабмина определяет новые правила бронирования работников, в частности устанавливает квоты для предприятий на количество забронированных. Однако существуют случаи, когда все военнообязанные сотрудники могут получить бронь.
Новые правила бронирования указаны в постановлении Кабмина №1332. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на текст постановления.
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Какие предприятия могут забронировать всех работников
Согласно постановлению, в список лиц, подлежащих бронированию, относятся следующие:
- должностные лица государственной службы категории А;
- занимающие должности штатных работников патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;
- занимающие должности руководителей областных, районных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций (военных администраций);
- занимающих должности государственной службы категории Б, но на которых временно возложено исполнение обязанностей по вакантной должности государственной службы категории А;
- занимающих должности председателей областных, районных, районных в городе (в случае образования) советов, сельских, поселковых, городских голов;
- конечные бенефициарные владельцы критически важных предприятий, критически важных учреждений, которые не являются их работниками;
- члены наблюдательных советов субъектов хозяйствования, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства и стоимость активов которых по данным последней финансовой отчетности или годовой размер чистого дохода которых превышает 200 миллионов гривен, а также особо важных для экономики предприятий, стоимость активов которых по данным последней финансовой отчетности превышает 2 миллиарда гривен или годовой размер чистого дохода которых превышает 1,5 миллиарда гривен;
- работники критически важных предприятий, критически важных учреждений, которые определены Минстратегпромом критически важными для функционирования экономики в особый период, в сфере оборонно-промышленного комплекса;
- работающих в специализированных учреждениях ООН, зарубежных дипломатических учреждениях в Украине, представительствах международных организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;
- работники специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина в соответствии с заключенными международными договорами Украины;
- работники критически важных учреждений, в состав которых входят штатные сборные команды олимпийских и неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью, перечень которых утверждается Минмолодежьспортом;
- работающих в критически важных учреждениях топливно-энергетического комплекса и их подрядных организациях, осуществляющих строительство, ремонт, восстановление, изготовление и / или поставку оборудования, предоставляют услуги, проводят другие инженерно-технические мероприятия, направленные на бесперебойное функционирование объединенной энергетической системы и газотранспортной системы Украины в особый период, которые определены Минэнерго критически важными для функции;
- работники предприятия, выполняющего функции технического администратора Единого государственного вебпортала электронных услуг, а также технические работники поставщика электронных коммуникационных услуг, поставщиков электронных коммуникационных сетей, что взаимосвязаны с сетями других государств, определенных Минцифры критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в сфере цифровизации, переченьвосстановительных бригад предприятий, обеспечивающих работу электронных коммуникационных сетей в период обесточиваний и выполняют восстановительные аварийные работы сетей электронных коммуникаций на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей, г. Киева.