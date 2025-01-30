Цены подняли все: самые дорогие и самые дешевые тарифы от Kyivstar, Vodafone и Lifecell

В 2025 году украинцы будут платить за услуги мобильных операторов существенно больше. Об увеличении цен за услуги сообщили топовые мобильные операторы в Украине, клиентами которых являются десятки миллионов.

Почему мобильные операторы повышают тарифы

Тройка крупнейших операторов в Украине – Kyivstar, Vodafone и Lifecell – объявили о повышении тарифов для пользователей. Каждая из компаний вышла с объяснениями относительно роста стоимости тарифных планов. О цене тарифов от мобильных операторов и причины такого решения – рассказывает 24 Канал.

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Kyivstar

Первой о повышении тарифов сообщила компания Kyivstar, которая работает в Украине 25 лет. Единственным акционером Kyivstar является международная Группа VEON, акции которой котируются на фондовых биржах США и Европы. Компания обслуживает более 24 миллионов клиентов в контексте мобильной связи.

Мобильные тарифы в Украине / Фото "Киевстар"

Крупнейший в Украине оператор мобильной связи анонсировал повышение тарифов в среднем на 25% еще 6 декабря 2024 года. Главными причинами решения назвали следующие:

Увеличение объемов потребления услуг:

Экономическая ситуация.

Расходы на поддержку работы сети, в частности обеспечение энергетической стабильности.

В компании добавили, что стоимость некоторых тарифов оставалась без изменений годами. Кроме того, мобильный оператор отметил, что повышение цен на услуги является вынужденным шагом для поддержания качества связи.

Vodafone

Компания Vodafone, услугами которой пользуются 15,8 миллиона человек в Украине, объявила о повышении тарифов с 30 января. Цена услуг компании Vodafone Украина, входящей в состав международной группы компаний азербайджанского бизнесмена Насиба Гасанова NEQSOL Holding с 2019 года, в среднем вырастет на 40 – 70 гривен.

Мобильные тарифы в Украине / Фото itc.ua

Ключевыми причинами повышения тарифов назвали следующие:

Стремительный рост стоимости электроэнергии.

Дополнительные расходы на резервное питание, ремонт поврежденного в результате войны оборудования.

Увеличение налоговых сборов для компании.

Обратите внимание! Мобильный оператор Vodafone также предупредил о намерении закрыть тарифный план Vodafone SuperNet Pro 2019. Тариф перестанет функционировать с 18 марта

Lifecell

С 5 февраля до 20 марта вырастут и тарифы третьего по количеству абонентов оператора - lifecell. Мобильный оператор повысит тарифы для существующих клиентов впервые за полтора года.

Важно! В 2024 году компанию lifecell приобрел французский миллиардер Ксавье Ньелем. Бизнесмену и его компании NJJ принадлежит 85% lifecell. Еще 10% принадлежит украинско-американскому фонду Horizon Capital.

В среднем цена тарифов от lifecell в 2025 году вырастет на 34%, пишет Dev.ua. Необходимость с повышением тарифов объясняют ростом цен на электроэнергию. В то же время оператор позволяет сэкономить 15% или 10% стоимости тарифы, если оплатить всю сумму за год или 6 месяцев. Эта услуга называется тарифная подписка.

Мобильные тарифы в Украине / Фото lifecell

Также с 17 февраля по 20 марта оператор планирует закрыть ряд тарифных планов. Среди них такие:

"Школьный Лайф",

"Льготный",

"Жара Лайт",

"Лайфхак",

"Platinum",

"Premium".

Самые дорогие и самые дешевые тарифные планы в Украине

Цена основных тарифных планов по предоплате от Vodafone сейчас стартует с 270 гривен. Самый дорогой пакет стоит 450 гривен. Речь идет о стоимости услуг на 4 недели. Клиенты могут выбрать из 4 тарифных планов. Цена контрактов на мобильную связь от Vodafone колеблется от 150 гривен до 1500 гривен за месяц.

Что такое контрактная форма обслуживания Это способ пользования услугами мобильного оператора на основе подписанного договора. Она имеет несколько весомых преимуществ: безопасность ваших данных, потому что все действия с SIM возможны только по паспорту, безлимитные тарифы, возможность пользоваться связью даже при нулевом балансе.

На данный момент самый дешевый тарифный план предоплаты от lifecell стоит 90 гривен в месяц. Тогда как за самый дорогой пакет придется заплатить 500 гривен. Компания предлагает 13 тарифных планов на выбор.

Самый дешевый тарифный план по предоплате от Kyivstar стоит 175 гривен в месяц, тогда как самый дорогой обойдется в 350 гривен за аналогичный период. Стоимость тарифных планов на условиях контрактов стартует со 175 гривен за 4 недели. Самый дорогой пакет стоит 600 гривен за месяц.