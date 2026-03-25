"У нас полноценный кризис": бренды из Турции и Казахстана уходят с рынка России

За январь – март в Россию не зашел ни один новый бренд, зато целых семь ритейлеров покинули рынок. Среди них – турецкие и казахстанские компании.

Почему бренды уходят из России?

Такая ситуация в России второй раз, впервые подобное было в I квартале 2022 года после шока, вызванного началом полномасштабной войны в Украине, пишет The Moscow Times.

Зато, как и в прошлом году, в начале 2026 магазины продолжают закрываться. По подсчетам Nikoliers, в I квартале ушли семь брендов: российские Face Code, Siberian Story, KCHTZ и Lite, турецкие Les Benjamins и Karaca Home, а также казахстанский Gaissina.

За год закрыть свои магазины могут в целом 20 брендов, считают аналитики компании. С рынка уходят даже те бренды, которые пришли после 2022 года.

У нас полноценный кризис, который наметился еще в 2025 году и, скорее всего, будет продолжаться и в 2026-м. У потребителей нет кредитов, и не растет зарплата. Растет доля покупок продуктов питания, и падает доля остального и падает доля остального,

– отмечает партнер исследовательской компании Data Insight Федор Вирин.

Во многих товарных категориях экономические реалии наложились на другие проблемы: например, в детских товарах – на демографический кризис, в одежде и обуви – на неудачные для продавцов погодные условия и конкуренцию с "серым" китайским импортом. И, конечно, на офлайн-магазины негативно влияет популярность онлайн-продаж. При этом и тех, и других вытесняют маркетплейсы.

В этом году, по прогнозу Nikoliers, все ритейлеры откажутся от активной экспансии и сосредоточатся на развитии существующих торговых точек, закрывая убыточные магазины. Темпы появления новых игроков замедлятся более чем на 40%: по данным экспертов компании, на рынок могут выйти не более 25 новых брендов по сравнению с 43 в 2025-м и 61 в 2024-м.

